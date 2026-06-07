Michael Olise: Deschamps äußert sich zu Wechselgerüchten und Bayern-Position

Nationaltrainer Didier Deschamps spricht über die mögliche Zukunft von Michael Olise und zeigt Verständnis für einen Wechsel, während der FC Bayern auf einem Verkauf besteht. Eine Analyse der Lage.

Michael Olise , 24, gehört zu den vielversprechendsten Talenten der französischen Nationalmannschaft, der Equipe Tricolore. Der Flügelspieler vom FC Bayern München hat eine herausragende Saison gespielt und wurde zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht, nachdem Klubpräsident Florentino Pérez während der Präsidentschaftswahl einen 150-Millionen-Euro-Transfer angekündigt hatte.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat sich nun zu einem möglichen Wechsel geäußert. Gegenüber der spanischen Sportzeitung Marca sagte er: "Er wird sehr genau wissen, ob er beimbleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine gute oder schlechte Wahl. Wenn ich an Kompanys Stelle oder an der Stelle des Bayern-Präsidenten wäre, wäre es natürlich sehr, sehr gut, ihn im Team zu haben und ihn bei Bayern zu halten.

Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält.

" Deschamps fügte hinzu: "Ich mache mir keine Sorgen, dass er das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft zeigt, nicht auch in anderen Vereinen reproduzieren kann. Aber wenn ich das sage, nützt es den Bayern nichts.

" Seine Aussagen klingen dabei nicht wie eine klare Empfehlung, im Bayern-Trikot zu bleiben. Bei Bayern München herrscht hingegen klare Einigkeit: Olise steht nicht zum Verkauf. Der Franzose besitzt einen langfristigen Vertrag bis 2029 und gilt intern als einer der wichtigsten Bausteine für die zukünftige Mannschaft. Diese Haltung wird durch mehrere Statements der Clubverantwortlichen in den letzten Wochen unterstrichen.

Karl-Heinz Rummenigge erklärte etwa: "Für einen Spieler wie Olise gibt es kein Preisschild, das uns zucken lassen würde.

" Damit signalisiert der Vorstand, dass der Spieler unverkäuflich ist und potenzielle Interessenten mit astronomischen Summen abschrecken will. Die Situation zeigt die Spannungen, die entstehen können, wenn ein junger Superstar im Zentrum von Transfergerüchten steht. Während Trainer Deschamps die persönliche Entscheidung des Spielers respektiert und seine Flexibilität betont, pocht der FC Bayern auf seine langfristige Planung und die vertragliche Bindung. Olise selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert, ob er einen Wechsel anstrebt.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob die bayrische Haltung durchgehalten werden kann oder ob ein Angebot kommt, das sowohl den Spieler als auch den Club überzeugt. Für die Equipe Tricolore bleibt Olise auf jeden Fall ein Schlüsselspieler, egal für welchen Verein er aufläuft





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