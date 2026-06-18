Michael Olise löscht alle Instagram-Beiträge: Déjà-vu für Bayern-Fans

Michael Olise hat seinen Instagram-Account radikal bereinigt und alle Beiträge entfernt, darunter auch Fotos im Bayern-Trikot. Nur ein WM-Post mit Frankreich bleibt. Die Aktion erinnert an sein Verhalten vor dem Wechsel nach München und nährt Spekulationen über einen möglichen Abgang.

Michael Olise , der im Sommer 2024 von Crystal Palace zum FC Bayern München wechselte, hat für Aufsehen gesorgt, indem er sämtliche Beiträge auf seinem Instagram -Account löschte.

Darunter befanden sich auch Fotos, die ihn im Trikot des deutschen Rekordmeisters zeigten. Zurückgeblieben ist lediglich ein einziger Post: ein Bild von Olise im Dress der französischen Nationalmannschaft, aufgenommen während des ersten Spiels der Équipe Tricolore bei der Weltmeisterschaft. Diese Aktion löste in den sozialen Netzwerken sofort Spekulationen aus. Fans und Medien fragten sich, ob der 24-jährige Offensivspieler möglicherweise einen Wechsel anstrebt oder ob es sich lediglich um eine persönliche Profilbereinigung handelt.

Besonders brisant ist die Tatsache, dass Olise bereits vor seinem Wechsel nach München ähnlich gehandelt hatte. Damals, als er noch bei Crystal Palace unter Vertrag stand, entfernte er ebenfalls alle Beiträge von seinem Instagram-Profil, bevor er seinen Transfer zum FC Bayern bekannt gab. Dieses Déjà-vu nährt nun die Gerüchte um ein mögliches Interesse mehrerer europäischer Topklubs. Vereine wie Real Madrid, Manchester City und der FC Chelsea sollen angeblich ein Auge auf den talentierten Flügelspieler geworfen haben.

Doch trotz der Löschaktion gibt es auch Hinweise, die darauf hindeuten, dass Olise dem FC Bayern weiterhin treu ist. So folgt er auf Instagram weiterhin dem deutschen Rekordmeister. Unter seinen lediglich 23 abonnierten Accounts ist der FC Bayern derzeit der einzige Fußballverein.

Zudem gehört auch die französische Nationalmannschaft weiterhin zu den Profilen, denen der 24-Jährige folgt. Ob hinter der Social-Media-Aktion tatsächlich mehr steckt oder ob Olise lediglich sein Profil für die WM neu gestaltet hat, bleibt vorerst offen. Experten vermuten, dass es sich um eine Strategie handeln könnte, um die Aufmerksamkeit auf seine Leistungen auf dem Platz zu lenken, anstatt auf private Einblicke. Andere sehen darin ein Zeichen von Unzufriedenheit oder eine Vorbereitung auf einen möglichen Abschied.

Fakt ist, dass Olise in der laufenden Saison nicht an die starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen konnte. In 18 Pflichtspielen für die Bayern erzielte er bisher nur drei Tore und bereitete fünf Treffer vor. Trainer Vincent Kompany setzt dennoch weiterhin auf ihn und betont immer wieder sein Potenzial. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Instagram-Aktion nur eine Randnotiz bleibt oder doch größere Auswirkungen auf die Karriere des Franzosen hat.

Die Bayern-Fans hoffen indes, dass ihr Star dem Verein erhalten bleibt und bald wieder in Bestform aufläuft. Zusätzlich zu den sportlichen Aspekten wirft die Löschaktion Fragen zur Rolle von Social Media im modernen Fußball auf. Immer mehr Spieler nutzen Plattformen wie Instagram, um ihre Marke aufzubauen und mit Fans zu interagieren. Ein radikaler Kahlschlag wie bei Olise kann dabei verschiedene Motive haben: von der Konzentration auf das Wesentliche bis hin zur Abwehr von Negativschlagzeilen.

In Olises Fall könnte auch der Druck eine Rolle spielen, der auf ihm lastet, nachdem er für eine hohe Ablösesumme verpflichtet wurde. Der FC Bayern zahlte angeblich rund 60 Millionen Euro für den Angreifer, was hohe Erwartungen weckt. Bislang konnte er diese noch nicht vollständig erfüllen, was zu Kritik in den Medien geführt hat. Vielleicht möchte Olise mit der Bereinigung seines Profils einen Neuanfang signalisieren und sich ganz auf seine sportlichen Ziele konzentrieren.

Die WM in Katar bietet ihm die Gelegenheit, sich mit guten Leistungen im Nationalteam zu empfehlen und Selbstvertrauen zu tanken. Ob ihm das gelingt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Social-Media-Aktion von Michael Olise für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat und die Fußballwelt gespannt auf seine nächsten Schritte blickt





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