Michael Olise löscht Bayern-Bilder auf Instagram - WM-Post bleibt zurück

Der portugiesische Offensivspieler Michael Olise hat alle bisherigen Instagram-Beiträge entfernt und nur einen Post mit der französischen Nationalmannschaft behalten. Diese Aktion weckt Erinnerungen an sein Verhalten vor dem Wechsel zum FC Bayern und schürt neue Spekulationen über einen Transfer.

Michael Olise hat auf Instagram sämtliche Beiträge gelöscht, darunter auch Bilder im Trikot des FC Bayern München. Übrig geblieben ist lediglich ein einziger Post, der ihn im Dress der französischen Nationalmannschaft beim ersten Spiel der Weltmeisterschaft zeigt.

Diese Aktion erinnert stark an ein ähnliches Vorgehen vor seinem Wechsel von England nach München, was bei den Bayern-Fans sofort Spekulationen über einen möglichen bevorstehenden Transfer auslöst. Immerhin wird Olise seit längerem mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht, wobei der FC Bayern nach wie vor zu den 23 Accounts gehört, denen der 24-Jährige auf Instagram folgt - und zwar als einziger Fußballverein.

Ob die Löschung der Beiträge tatsächlich auf einen bevorstehenden Wechsel hindeutet oder ob Olise lediglich sein Profil für die Weltmeisterschaft neu gestaltet hat, bleibt unklar. Die anhaltende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass jeder Schritt des Offensivspielers genau beobachtet wird.

Zudem unterstreicht die Tatsache, dass Olise weiterhin dem deutschen Rekordmeister und der französischen Nationalmannschaft folgt, dass eine unmittelbare Verbindung zwischen der Social-Media-Aktion und einem Bayern-Abgang nicht zwingend besteht. Für die Fans könnte vielmehr die WM im Mittelpunkt stehen, bei der Olise für Frankreich antritt. Dennoch bleibt die Gerüchteküche rund um die Zukunft des talentierten Mittelfeldspielers brodelnd, zumal mehrere große Clubs ihr Interesse bekunden.

Letztlich ist die Entscheidung, was hinter der Löschung steckt, eine Frage der Interpretation und wird wohl erst mit der nächsten offiziellen Mitteilung geklärt werden





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