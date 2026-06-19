Michael Olise löscht Instagram-Bilder - Real Madrid bereitet 200-Millionen-Euro-Angebot vor?

Der FC Bayern München muss sich möglicherweise auf eine große Transfer-Herausforderung einstellen. Michael Olise hat alle Bilder von seinem Instagram-Account entfernt, darunter auch Fotos im Bayern-Trikot. Kurz darauf berichtet die spanische Sportzeitung "Marca", dass Real Madrid ein Angebot von über 200 Millionen Euro für den französischen Flügelspieler vorbereiten könnte, um ihn mit Kylian Mbappé zu vereinen. Bayern-Präsident Herbert Hainer stellt klar, dass man kein Verkäuferverein sei und ablehnend gegenüber einem Verkauf sei. Die Gerüchte werden durch die starke Leistung Olises bei der WM mit Mbappé angeheizt.

Michael Olise hat alle Bilder von seinem Instagram -Account gelöscht, einschließlich der Aufnahmen, auf denen er im Trikot des FC Bayern München zu sehen war. Diese Aktion, die von Fans und Medien als beunruhigendes Zeichen interpretiert wird, erfolgte nur kurz vor der Veröffentlichung eines Berichts der spanischen Sport zeitung "Marca".

In diesem Bericht heißt es, dass Real Madrid bereit sein könnte, mehr als 200 Millionen Euro für den Transfer des 24-jährigen Franzosen zu bieten, um ihn mit seinem Landsmann Kylian Mbappé in Madrid zu vereinen. Der einzige Beitrag, der auf Olises Account verblieben ist, ist ein Post aus der Zeit der Weltmeisterschaft, auf dem er im Trikot der französischen Nationalmannschaft zu sehen ist. Diese Entwicklung hat unter den Anhängern des deutschen Rekordmeisters für rege Diskussionen und Sorgen gesorgt.

Laut "Marca" verfolgt Real-Präsident Florentino Pérez einen klaren Plan. Erst vor einigen Wochen hatte Pérez öffentlich angekündigt, dass der Verein ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen Spieler eines Champions-League-Klubs abgeben wolle. Als er konkret auf Olise angesprochen wurde, dementierte er zunächst das Interesse. Später stellte sich jedoch heraus, dass sich das angekündigte Angebot offiziell auf den Atlético-Stürmer Julián Álvarez bezog, der ablehnte.

Jetzt deuten intensive Bemühungen darauf hin, dass das Álvarez-Angebot lediglich ein Ablenkungsmanöver war und Olise nach wie vor das eigentliche Wunschziel der Madrilenen bleibt. Dem aktuellen Bericht zufolge könnte Real Madrid sein Angebot auf 200 oder sogar 220 Millionen Euro erhöhen. Gleichzeitig geht "Marca" davon aus, dass der Transferpoker nicht einfach werden wird, da der FC Bayern München unter keinen Umständen bereit ist, Olise abzugeben.

Bayern-Präsident Herbert Hainer wird mit den klaren Worten zitiert: "Wenn Florentino Pérez uns ein Angebot unterbreiten will - was er bisher noch nicht getan hat - kann er sich die Mühe sparen.

" Diese Haltung unterstreicht die Absicht des Vereins, den talentierten Mittelfeldspieler zu halten. Dennoch erscheint die zeitliche Nähe zwischen Olises Instagram-Löschung und dem aufkommenden Real-Madrid-Interesse zumindest als auffällig. Besonders im Lichte der herausragenden Leistungen des Spielers bei der laufenden Weltmeisterschaft, wo er sich bestens mit Real-Star Kylian Mbappé verstand. Gegen Senegal setzte Olise Mbappé durch präzise Flanken und Pässe in Szene und bereitete beide Tore des Superstars vor.

Kein Wunder, dass Mbappé nur lobende Worte für seinen Mitspieler übrig hatte: "Mit Michael zu spielen, ist sehr einfach, weil er immer den Kopf hochhält. Man muss immer versuchen, ihm eine Anspielstation zu bieten. Weil er den Drang hat, immer nach vorne zu spielen und seine Mitspieler in Szene zu setzen. Ich wusste, dass er mich sehen würde.

" Die Vorstellung, dass Pérez dieses französische Duo gerne in Madrid vereinen würde und dafür eine hohe Summe investieren würde, erscheint daher durchaus plausibel. Olise selbst hat sich bisher nicht öffentlich geäußert und bleibt weiterhin schweigsam. In München hat er jedoch noch einen langfristigen Vertrag bis 2029. Die Bayern-Verantwortlichen betonen zuletzt immer wieder, dass sie kein Verkäuferverein seien und den Spieler halten möchten.

Zudem folgt Olise auf Instagram weiterhin dem deutschen Rekordmeister. Unter seinen lediglich 23 abonnierten Accounts ist der FC Bayern derzeit der einzige Fußballverein - ein weiteres Indiz, das dafür sprechen könnte, dass er emotional noch mit München verbunden ist. Die Situation bleibt dennoch spannend, da das angebliche Interesse von Real Madrid konkrete Formen anzunehmen scheint und im Champions-League-Kontext zusätzliche Dynamik erhält





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