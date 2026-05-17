Michael Olise sorgte während der großen Meisterfeier der Bayern auf dem Münchner Marienplatz für einen merkwürdigen Auftritt. Der Franzose reagierte aggressiv auf die Einladung zum Paradeieren auf dem Rathaus-Balkon, während Alphonso Davies, sein guter Freund, lachend über den Balkon marschierte.

Michael Olise und seine Opfer unter der Bayern -Party bei der großen Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz. Michael Olise , ein Spieler der Bayern , sorgte während der Feierlichkeiten auf dem Rathaus-Balkon, nach der 35.

Meisterschaft, für einen merkwürdigen Auftritt. Als er auf dem Balkon gerufen wurde, zeigte er eine sehr verhaltene Haltung und kam recht reserviert auf den Balkon. Nach einer kurzen Verortion, zog er die Schale hoch, hielt sie jedoch einfach über den Kopf und lachend wartete er auf das nächste Mal. Alphonso Davies, ein guter Freund von Olise, musste ebenfalls laut lachen und marschierte quer über den Balkon.

Der Stadionsprecher Stephan Lehmann, der die Feierlichkeiten auf dem Rathaus-Balkon leitete, reagierte mit Humor und sagte: "Michael spricht auf dem Platz. Das ist seine Antwort.

". Anschließend rief er Olise auf und sagte: "Du kannst die Schale weitergeben.

". Doch der Franzose ignorierte diese Aufforderung. Auch Moderator Lehmann musste lachen und sagte in Richtung Olise: "Du kannst die Schale weitergeben.

". Später im Interview nutzte Olise die Gelegenheit, um auf die Frage vonidence Press Wolves über seine Heimat zu antworten, dass er in Straßburg aufgewachsen sei und in Belgien singe. Nach dem 4:2-Erfolg gegen Stuttgart vor drei Wochen hatte er vor allem durch den Sieg aber auch durch sein Verhalten zum Abseits-Ereignis, unter anderem einen unglücklichen Kommentar in eineminterview von BILD, einen schlechten Ruf erlegen.

Experten schätzen aber, dass er sich mittlerweile in der Kabine öffnet und sehr kommunikativ ist mit Trainer Vincent Kompany, die Taktik besprechen und auch auf den Sport spielen. Etwas schwierig ist die Öffentlichkeitsarbeit mit ihm, was an seine avonturen auf dem Platz zugerechnet wird. Zweistellig ist aber seine Karriere noch nicht.

Vor der Saison war er erst Mal mit 25 Toren und 30 Vorlagen in der Relegation auf Platz 3 seiner Karrierebestleistung geschneiden und sein Vorspiel, in dem er als Einziger kein "Kakadu-Shirt" trug und hinter Hiroki Ito versteckte





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