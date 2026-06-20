Michael Olise offenbart seine wahre Positionsliebling

Michael Olise, der Franzose, der als derzeit bester Rechtsaußen gilt, offenbart in einem Interview mit L'Equipe, dass er sich eigentlich auf der Position des Zehners am wohlsten fühlt. Er glaubt, dass diese Position ihm mehr Freiheit gibt und ist der Meinung, dass sie ihm am natürlichsten kommt.

Michael Olise gilt als derzeit vielleicht bester Rechtsaußen der Welt. Nun offenbarte der Franzose, dass er sich eigentlich auf einer anderen Position am wohlsten fühlt.

Im Interview mit L'Equipe überraschte Olise nun allerdings mit seiner eigentlichen Lieblingsposition: Ich glaube, meine beste Position ist die Zehn - sie gibt mir mehr Freiheit. Er sei auf der Position des Zehners großgeworden, weswegen sich die Position etwas natürlicher für ihn anfühle. Na ja, inzwischen vielleicht nicht mehr, da ich heute auf dem Flügel spiele, aber ich denke, das kommt mir am natürlichsten vor.

Seine Spielfreude habe Olise durch seine Kindheit als Straßenfußballer: Ich würde sagen, das kommt vom Straßenfußball. Als Kind hat man in den Käfigen gespielt, draußen mit meinem Bruder, den Ball gegen die Wand gekickt, Eins-gegen-Eins gespielt und so weiter. Ein wenig vermisse Olise diese Zeiten: Wenn man jung ist, spielt man Fußball. Man hat Spaß dabei und denkt an nichts.

Dass Kylian Mbappe Olise als vielleicht einen der großen Spieler der Zukunft bezeichnete, freue ihn. Das ist ein großes Kompliment, so der Bayern-Star: Es ist schön, so etwas zu hören, vor allem von Kylian. Wenn es um jemanden geht, mit dem man spielt, den man respektiert und der im Fußball schon so viel erreicht hat, dann ist es meiner Meinung nach immer schön, so etwas zu hören. Im Moment würde ich sagen: Ja, ich bin ein Spieler der Gegenwart.

Wenn ich weiterhin hart arbeite und auf dem Boden bleibe, dann hoffe ich natürlich, ein Spieler der Zukunft zu werden





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