Michael Olise's Secret Tattoo Revealed: Japanese Philosophy of Kaizen

Michael Olise, a renowned footballer for FC Bayern and the French national team, has been keeping a secret for a long time. However, he recently revealed his secret tattoo, which represents the Japanese philosophy of Kaizen. Kaizen means 'every day a little more' and is a philosophy that promotes continuous improvement and can be applied in both professional and personal life.

Michael Olise (24) gehört mittlerweile zu den besten und bekanntesten Fußballern der Welt. Auf Klub-Ebene begeistert der Flügelstar beim FC Bayern schon seit zwei Jahren, in denen er bereits 42 Tore selbst erzielt und 54 weitere vorbereitet hat.

Jetzt sorgt der Franzose auch mit seiner Nationalelf bei der WM (vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko) für Furore. Beim 3:1 im ersten Gruppenspiel gegen Senegal legte er einen Treffer auf und leitete einen weiteren ein.

Was deshalb ziemlich überraschend kommt: Olise konnte bislang ein interessantes Geheimnis bewahren, das er ständig mit sich herumträgt – nun wurde es gelüftet und vom Spieler selbst erklärt. Im Interview mit dem Online-Portal „Highsnobiety“ wurde der WM-Star auf ein Tattoo auf seinem rechten Unterschenkel angesprochen: japanische Schriftzeichen, die für das Wort „Kaizen“ stehen, welches auf Deutsch so viel bedeutet wie „Jeden Tag ein bisschen mehr“. Olise verriet daraufhin: „Es kam von einem Gespräch auf dem Trainingsplatz bei Crystal Palace.

Einer meiner damaligen Trainer sprach über Kaizen. Danach habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich fühle mich dieser Philosophie verbunden, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, Schritt für Schritt, bis man ein bestimmtes Niveau erreicht.

“ Vereinfacht formuliert ist Kaizen eine japanische Philosophie, bei der es um die ständige schrittweise Verbesserung geht. Sie kann sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben angewandt werden. Und Olise tut genau das





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