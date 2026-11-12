Michael Olise zeigt in der Nations League gegen Italien eine herausragende Form. Er eröffnet die 25. Minute mit einem Tor, während Italien durch Pio Esposito ausgleicht.

Im Rahmen der laufenden Nations League trifft die französische Nationalmannschaft am heutigen Spieltag auf die italienische Auswahl. Michael Olise, der 25-jährige Offensivakteur, zeigt dabei eine beeindruckende Serienform, die seine Statistiken in diesem Wettbewerb weiter anwachsen lässt. Frankreich s Starstürmer trifft bereits früh in der Partie und setzt damit den ersten Akzent gegen den Erzrivalen.

In der zehnten Minute des Duells zwischen Frankreich und Italien ergibt sich eine ideale Situation für den Münchner. Der italienische Torhüter Gianluigi Donnarumma spielt den Ball relativ unbedrängt zwanzig Meter vor dem Tor direkt in die Fußspitze von Michael Olise. Olise nutzt diese Chance dankend und dribbelt mit einem effizienten Hake an Alessandro Bastoni vorbei. Anschließend schiebt er die Kugel mit dem rechten Fuß aus wenigen Metern flach amKeeper der Squadra Azzurra vorbei in die Maschen des Tores.

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Der Treffer sorgt für Unverständnis in der Kommentator-Runde von DAZN. Der Kommentator beschreibt den Fehler von Gianluigi Donnarumma wörtlich als Katastrophe und Wahnwitz. Für Michael Olise ist die Kritik am italienischen Keeper jedoch irrelevant, da sein Treffer die Franzosen früh in der Begegnung in die Führung schickt. Die Szene unterstreicht erneut die aktuelle Treffsicherheit des Offensivspielers auf internationaler Ebene.

Die aktuelle Statistik von Michael Olise in der laufenden Nations-League-Saison ist extrem stabil. Der Offensivspieler hat in jedem seiner bisherigen Spiele mindestens einen Scorerpunkt erzielt. Bislang hat er in fünf Einsätzen insgesamt fünf Tore und zwei Vorlagen geliefert. Seine persönliche Bilanz ist somit klar im positiven Bereich, wobei er jede Möglichkeit nutzt, um zur Mannschaftsgesamtleistung beizutragen.

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Neben seiner Produktion für Frankreich bleibt auch sein Verein Bayern München ein wichtiger Faktor in der Betrachtung seiner Form. Mit den Bayern sammelt Michael Olise in dieser Spielzeit bereits 19 Scorerpunkte in 15 Spielen. Dabei verteilt er 12 Tore und sieben Assists. Diese Zahlen verdeutlichen, dass er nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch auf Vereinsebene zu den konstantesten Produzenten im aktuellen Kader zählt.

Nach der Führung durch Michael Olise zeigt Italien eine starke Antwort. In der 26. Minute traut sich der Flügelspieler Cambiaghi auf der linken Seite ins Eins-gegen-Eins. Er schlägt Malo Gusto sicher ab und legt von der linken Grundlinie aus den Ball ins linke Fünfer-Eck. Pio Esposito benötigt anschließend nur noch den Schlappen, um den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Der Treffer von Pio Esposito stellt bereits sein achtes Tor im 14. Spiel für die Squadra Azzurra dar. Damit bestätigt der Stürmer seine hohe Effizienz auf nationaler Ebene. Durch das Ergebnis hat sich die Begegnung zwischen Frankreich und Italien bis zur 26. Minute erneut entspannt. Beide Teams haben nun eine klare Chance gesetzt, was den weiteren Verlauf des Duells spannend gestaltet.