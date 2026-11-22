Michael Olise muss mit einer Vorfußprellung gegen den 1. FC Köln pausieren. Der FC Bayern-Stürmer trägt einen Spezialschuh, was sein Ausbleiben beim CL-Auswärtsspiel in Lille wahrscheinlich macht.

Michael Olise zog sich beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln eine Verletzung am linken Vorfuß zu. Der 24-jährige Flügelstürmer musste während der Partie beim Stand von 1:1 ausgewechselt werden. Der Verein bestätigte, dass der Spieler in den kommenden Tagen medizinisch behandelt werden muss, woraufhin Zweifel an seiner Teilnahme an anstehenden Hochspannungsspielen aufkamen.

Diagnose und Behandlungsmethode

Die Diagnose des FC Bayern München sieht eine Prellung des linken Vorfußes vor, wobei die Mittelfußknochen und die Zehengrundgelenke betroffen sind. Im Gegensatz zu jüngeren Meldungen über Harry Kane wurde keine schwere Knöchelverletzung diagnostiziert. Dennoch ist die Genesung mit speziellen Maßnahmen verbunden, die eine schnelle Rückkehr auf das Feld verzögern könnten. Die medizinische Behandlung findet täglich auf dem Trainingsgelände der Säbener Straße unter Aufsicht der Arztschaft und Physiotherapeuten des Vereins statt.

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Um die verletzte Stelle zu stabilisieren und schmerzhafte Bewegungen zu reduzieren, trägt Olise nach Berichten der Bild eine sogenannte VACOped-Schiene. Dieser graue Spezialschuh besteht aus einer stabilen Kunststoffschale im Inneren, die mit Luftpolstern gepolstert ist. Durch das Aufpumpen der Polster lässt sich der Druck beim Gehen verteilen, während die starre Sohle das natürliche Abrollen über die Zehen verhindert, um den Vorfuß zu schonen.

Einfluss auf Champions League und HSV

Die Verletzung hat direkte Konsequenzen für das wichtige Champions-League-Auswärtsspiel am Mittwoch um 21 Uhr gegen den französischen Erstligisten Lille OSC. Olise ging am Samstagnachmittag weiterhin mit Krücken, was auf eine erhebliche Belastungssituation hindeutet. Eine schnelle Rückkehr zu diesem Duell in Lille erscheint aufgrund der erforderlichen Behandlungsschritte und der Tragepflicht des Spezialschuhs aktuell eher unwahrscheinlich.

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Für den Spielplan der Münchner am Samstag gegen den HSV stellt sich die Lage ähnlich schwierig dar. Das Auswärtsspiel in Hamburg findet am Samstag um 15:30 Uhr statt und wird im Sky- sowie DAZN-Konferenzangebot übertragen. Ob Olise dann bereits wieder zur Verfügung steht, hängt davon ab, wie der Heilungsprozess unter Einsatz der Therapie mit dem VACOped-Schuh fortschreitet.

Kommentare der Vereinsführung

FC Bayern Präsident Herbert Hainer äußerte sich am Samstagnachmittag während der Jahreshauptversammlung skeptisch zur zeitnahen Verfügbarkeit des Stars. Er ging davon aus, dass Olise nicht lange fehlen werde, schloss aber einen Einsatz in der Champions League weitgehend aus. Stattdessen erwägt Hainer einen möglichen Einsatz bei der Begegnung in Hamburg als realistische Perspektive für die Rückkehr auf den Rasen.