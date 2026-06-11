Michael Owen, einst ein absoluter Ausnahmekicker und ein „Wunderkind“, blickt auf seine Weltmeisterschafts-Teilnahmen zurück und erinnert sich an seine Erfahrungen mit England und seinen Trainer Glenn Hoddle. Owen spricht auch über die Unterschiede zwischen dem WM-Quartier in Deutschland und Frankreich.

Michael Owen (46) war ein absoluter Ausnahmekicker, ein „Wunderkind“. Er gehört unbestritten zu England s großen Fußball-Legende n. Doch wie alle englischen Spieler seit dem WM-Triumph 1966 konnte auch er den Weltmeister-Pokal nie in die Höhe stemmen.

Bei seinen drei Weltmeisterschaften zwischen 1998 und 2006 kam Owen mit England nie über das Viertelfinale hinaus. in den USA, Kanada und Mexiko als Kolumnist begleiten wird, blickt Owen auf seine WM-Teilnahmen zurück. Dabei enthüllt er auch eine pikante Warnung an seine Frau. Bei der WM 2006 in Deutschland machten die englischen Spielerfrauen in Baden-Baden mehr Schlagzeilen als die Spieler selbst.

Feuchtfröhliche Party- und Shoppingtouren waren an der Tagesordnung, die Bar-Rechnungen astronomisch, genau wie der Durst der Clique um Victoria Beckham, Ashley Coles Freundin Cheryl Tweedy und Wayne Rooneys jetzige Ehefrau Coleen. Ein Restaurant-Besitzer hatte gegenüber BILD behauptet, dass er allein wegen der Spielerfrauen nochmal 700 Liter Bier nachbestellen musste.

"Ich hatte zu meiner Frau gesagt: ‚Wage es ja nicht, dich beim Tanzen auf Tischen fotografieren zu lassen‘", erinnert sich Owen. "Das hätte mich ehrlich gesagt völlig aus dem Konzept gebracht. Zum Glück war sie vernünftig. Ich hatte ihr geraten, die wilde Meute zu meiden.

" Während es in Deutschland unter dem schwedischen Coach Sven-Göran Eriksson locker zuging, hatten die Engländer acht Jahre zuvor bei der WM 1998 in Frankreich genau das andere Extrem erlebt. Laut Owen habe der damalige Trainer Glenn Hoddle das Leben im WM-Quartier völlig falsch eingeschätzt.

"Man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt: ‚Ach, damals war es doch so trostlos und langweilig‘, denn es ist doch der Traum eines jeden, für sein Land zu spielen. Aber bei der WM 1998 in Frankreich war es wirklich trostlos," meint Owen. Er erklärt: "Wir hatten keine Handys, und Glenn wollte nicht, dass wir Golf spielten. Wir durften unsere Familien nicht sehen.

Man sah sie nur 200 Meter entfernt oben auf dem Golfplatz. Es gab keine Zeitungen, und niemand sah fern. Ich mag Glenn sehr, aber er legte zu viel Wert auf Disziplin.

" Auch das Essen wäre sehr eintönig gewesen, erinnert sich der Stürmer (80 Länderspiele, 40 Tore): "Wir wussten alle, dass wir Reis, Salzkartoffeln, Nudeln und gekochtes Hühnchen essen mussten. Aber nicht einmal ein bisschen Bolognese oder Tomatensoße war erlaubt. Jede Mahlzeit war gleich. Dass Nationaltrainer Thomas Tuchel bei Freizeit und Familienbesuchen lockerer ist, begrüßt Owen sehr: "Was England in Kansas macht, ist genau das, was du brauchst.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michael Owen England Fußball-Legende Weltmeisterschaft Trainer Glenn Hoddle WM-Quartier Essen Familienbesuche Thomas Tuchel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kimmich sagte zu seiner Frau: „Ich wechsle” – sofort flossen bei ihr die TränenJoshua Kimmich war sich sicher den FC Bayern nach Paris zu verlassen. In einem ZDF-Film kurz vor der WM sprechen er und seine Frau über Details.

Read more »

„Ich hoffte, dass er wechselt“: Deshalb wollte Joshua Kimmichs Frau weg vom FC BayernEr war schon so gut wie weg. Im Herbst 2024 grübelte Joshua Kimmich darüber, seinen FC Bayern München zu verlassen und bei Paris Saint-Germain anzuheuern. Die Frau an seiner Seite war einen Schritt weiter: „Ich hoffte eigentlich, dass er wechselt“, gesteht Lina Kimmich.

Read more »

5 Beauty-Neuheiten von Rossmann, die Must-haves für den Sommer sindIch habe bei Rossmann fünf sommerliche Produkt-Neuheiten entdeckt, die ich am liebsten gleich ausprobieren möchte.

Read more »

Rossmann-Neuheiten im Juni: Diese 5 Produkte teste ich sofort ausIch habe bei Rossmann fünf sommerliche Produkt-Neuheiten entdeckt, die ich am liebsten gleich ausprobieren möchte.

Read more »