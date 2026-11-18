Michael Preetz war Ehrengast beim DFB-Länderspiel in Berlin. Der Hertha-Legende verbrachte einen unvergesslichen Abend mit Rudi Völler und den Niederlanden.

Der ehemalige Nationalspieler und Hertha-BSC-Manager Michael Preetz (59) genoss am vergangenen Montag eine besondere Ehre als Ehrengast im Berliner Olympiastadion. Bei dem Länderspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Niederlanden, das mit einem klaren 5:0-Sieg endete, saß Preetz in den Reihen der Ehrengäste. Derzeit arbeitet Preetz als Geschäftsführer des Drittligisten MSV Duisburg und gehörte der offiziellen Delegation des Deutschen Fußball-Bunds ( DFB) an. Die Gruppe wurde von Sportdirektor Rudi Völler angeführt und umfasste weitere führende Funktionäre des Verbands.

Begegnung im Restaurant Cassambalis

Der besondere Abend begann bereits am Vorabend des fünfzigsten Aufeinandertreffens beider Nationalteams. Die DFB-Delegation lud die Gäste der Niederländischen Königlich Niederländischen Fußballverbands (KNVB) zu einem gemeinsamen Essen ein. Das Restaurant "Cassambalis" in Berlin-Wilmersdorf diente als Ort für diese diplomatische und freundschaftliche Begegnung. Auf Seiten der Niederländer waren KNVB-Präsident Frank Paauw und Generalsekretär Gijs de Jong anwesend. Außerdem kamen zwei Fußballexperten: Torwart-Legende und Europameister von 1988, Hans van Breukelen, sowie Verteidiger-Ass und Vize-Weltmeister von 1974, Wim Rijsbergen.

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Lacher und Anekdoten am Tisch

Michael Preetz äußerte gegenüber BILD, dass die Einladung für ihn und viele andere überraschend kam. Dies galt insbesondere, da an dem Tisch zahlreiche Fußball-Legenden saßen. Preetz nutzte die Gelegenheit für einen augenzwinkernden Witz über die gemeinsame Karriere der beiden DFB- und Ex-Nationalspieler Rudi Völler und sich selbst. Er betonte, dass sie gemeinsam auf beeindruckende 97 Länderspiele kämen. Dabei hat Rudi Völler 90 Spiele bestritten, während Preetz auf sieben Länderspiele kommt. Dieser Scherz sorgte für große Heiterkeit bei den Anwesenden.

Tradition und Austausch mit den Niederlanden

Nach insgesamt 25 Jahren als Spieler und Manager für Hertha BSC wurde Preetz als Berliner Legende vom DFB eingeladen. Alle Beteiligten an diesem Abend hatten einen gemeinsamen Spaß. Sowohl der DFB-Verbandspräsident Bernd Neuendorf als auch sein niederländischer Kollege Frank Paauw hielten Reden. Im Anschluss tauschten beide Verbände traditionell eingerahmte Trikots aus. Rudi Völler und Hans van Breukelen erinnerten sich friedlich an frühere Konflikte. Im WM-Achtelfinale des Jahres 1990 waren die beiden noch heftig aneinandergerasselt. Dennoch herrschte eine entspannte Atmosphäre.

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Emotionen bei Wim Rijsbergen

Michael Preetz unterhielt sich angeregt mit Wim Rijsbergen. Preetz bemerkte, dass der Niederländer immer noch tief von der Endspiel-Niederlage bei der Weltmeisterschaft 1974 gegen Deutschland getroffen ist. Damals haben die Niederländer den besten Fußball der Welt gespielt. Dies galt jedoch bis zum Finale, als sie schließlich verloren. Dieser historische Moment bleibt bis heute ein emotionaler Punkt für die niederländischen Fußballanhänger und die damaligen Spieler.

Erfolg im Stadion und Ausblick auf die Zukunft

Im Berliner Olympiastadion erlebte Preetz an der Seite seines 16-jährigen Sohns Emil eine Glanzstunde des deutschen Fußballs. Das 5:0 gegen die Oranjen war für ihn die perfekte Abrundung der DFB-Einladung. Preetz lobte die Energie und Power des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Diese seien ansteckend und hätten sich positiv auf das Spiel der Nationalmannschaft ausgewirkt. Er bezeichnete das Spiel als spektakulär und vertraut darauf, in Zukunft auf weitere Erfolge der Mannschaft zählen zu dürfen.

Positive Worte für Hertha BSC und den Zweitligafußball

Mit seinem aktuellen Arbeitgeber MSV Duisburg, der als Zweitliga-Spitzenreiter nach 11 Spieltagen 31 Punkte auf dem Konto hat, hatte Preetz nur positive Worte. Er bewertete die Mannschaft als hervorragend spielend, sehr gefestigt, stabil und voller Selbstvertrauen. Preetz ist der Überzeugung, dass Hertha BSC den bisherigen Zweitligarekord pulverisieren kann. Der Rekord stammt aus dem Jahr 2013, als die Berliner mit 76 Punkten aufstiegen. Die aktuelle Form der Mannschaft gibt ihm recht, dass dies diesmal gelingen wird.