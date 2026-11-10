Michael Schumacher Uhren versteigert: Drei Millionen Euro für F.P. Journe

Fünf seltene Luxusuhren aus der Sammlung von Michael Schumacher erzielten bei Christie's in Genf Millionenbeträge. Die Auktion brachte insgesamt fast 52 Millionen Euro ein.

Fünf seltene Luxusuhren aus der Privatsammlung des Formel-1-Legenden Michael Schumacher wurden am Montag bei Christie's in Genf für Millionensummen versteigert. Die Zeitmesser, die zur speziellen Serie " Michael Schumacher Nr. 92" des Schweizer Uhrenherstellers F.P. Journe gehören, zogen sofortiges internationales Interesse auf sich. Jede der Uhnen trägt die Seriennummer 92/99 und wurde zusammen mit ihrer Originalverpackung dem neuen Besitzer übergeben.

Detailierte Auktionsresultate der F.P. Journe Uhren

Zwei Modelle der Kollektion sorgten für die höchsten Einzelgebote: Das Tourbillon Souverain und das Chronomètre à Résonance schlugen jeweils mit 1.536.000 Schweizer Franken zu Buche. Das entspricht einem Wert von rund 1.668.912 Euro pro Uhr. Zusammen erzielten diese beiden besonderen Exemplare einen Erlös von mehr als 3,3 Millionen Euro. Damit demonstriert die Auktion die anhaltende Hochbewertung von Haute Horlogerie und deren Verbindung zu Sportikonen der Formel 1.

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Neben den beiden Top-Modellen umfasste das speziell zusammengestellte Set weitere seltene Stücke aus dem Hause F.P. Journe. Zum Los gehörten der Octa Jour et Nuit, der Octa Chronographe und der Octa Calendrier. Diese drei Uhren vervollständigten die Präsentation der 99er-Serie, die exklusiv für die Sammlung von Michael Schumacher angefertigt wurde. Die einheitliche Seriennummer unterstreicht die Einzigartigkeit und den Sammlerwert dieser spezifischen Uhrenreihe.

Umfang und Rahmen der Christie's Versteigerung

Die Auktion mit dem Titel "Rare Watches" fand im Four Seasons Hotel des Bergues in Genf statt. Insgesamt dauerte die Versteigerung mehr als acht Stunden und zog Bieter aus 66 Ländern an. Christie's bot hierbei 218 wertvolle Uhren zum Verkauf an, die weit über die F.P. Journe Kollektion hinausgingen. Das Spektrum reichte von Unikaten bis hin zu seltenen Vintage-Modellen, die hohe Sammlerpreise rechtfertigten.

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Ein besonderes Highlight innerhalb des breiteren Auktionsprogramms war die Patek Philippe Nautilus Ref. 3700/1 aus dem Jahr 1978. Diese spezifische Referenz gilt unter Sammlern als besonders begehrt und unterstreicht die hohe Qualität des angebotenen Lotes. Der immense internationale Zuspruch zeigt, dass Genf weiterhin ein globaler Hauptumschlagplatz für hochwertige Zeitmessgeräte ist. Die Präsenz von Käufern aus so vielen verschiedenen Nationen belege die globale Reichweite des Marktes für Luxusgüter.

Gesamtergebnis und historische Bedeutung der Auktion

Der Gesamterlös der dreistündigen Veranstaltung lag bei etwa 48 Millionen Schweizer Franken, was knapp 52 Millionen Euro entspricht. Dieses Ergebnis spiegelt die starke Nachfrage nach exklusiven Sammlerstücken wider und bestätigt die Resilienz des Marktsegments für Haute Horlogerie. Die hohe Beteiligung und die erreichten Preise demonstrieren das anhaltende Interesse investierender Sammler weltweit.

Diese Versteigerung ist nicht isoliert zu betrachten. Bereits im Mai 2024 hatte Christie's in Genf acht weitere Uhren aus der Sammlung von Michael Schumacher versteigert. Damals erzielte man für diese Lose etwa vier Millionen Euro. Die wiederholte Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Rennfahrer unterstreicht die systematische Auflösung seiner Uhrensammlung und das hohe Interesse der Öffentlichkeit an dessen persönlichen Besitztümern.

Die Präsenz von Michael Schumacher bleibt im kollektiven Gedächtnis durch seine sportlichen Erfolge und seine Identifikation mit präziser Ingenieurskunst stark verankert. Die Uhren, die er trug und sammelte, sind damit mehr als nur Zeitmesser; sie sind Artefakte einer Biografie. Der Verkauf dieser spezifischen F.P. Journe Modelle markiert einen signifikanten Meilenstein in der Geschichte der Uhrenauktionen und zieht Vergleiche zu früheren Großauktionen für historische Persönlichkeiten nach sich.

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Die genauen Summen und die spezifische Modellbezeichnung der Auktionen werden in der Fachpresse und unter Sammlern als benchmark für zukünftige Transaktionen dienen. Die Tatsache, dass die Uhren einzeln mit Originalboxen versteigert wurden, trug maßgeblich zu den hohen Erlösen bei. Provenienz und Verpackung erhalten in diesem Segment ein überproportionales Gewicht. Die klare Zuordnung zu Michael Schumacher sorgt für eine stabile Wertbasis, die über den reinen Marktwert der Uhr hinausgeht.

Experten beobachten den weiteren Verkauf anderer Teile der Sammlung mit großer Aufmerksamkeit. Da Christie's bereits zwei große Runden abgewickelt hat, ist die Nachfrage nach den verbleibenden Stücken hoch. Die Preise für F.P. Journe Uhren haben in den letzten Jahren stetig zugelegt, was die strategische Klugheit der ursprünglichen Investition untermauert. Die Auktion in Genf bestätigt die Position des Herstellers an der Spitze der Schweizer Uhrenindustrie.

Die Teilnehmer aus den 66 Ländern demonstrierten eine klare Diskriminierungsfreiheit bei der Kaufentscheidung. Digitale und physische Gebote verliefen parallel, was die moderne Natur solcher Hochpreismärkte widerspiegelt. Die Effizienz von Christie's, 218 Lote innerhalb von acht Stunden zu verwalten, zeigt die operative Stärke des Auktionshauses. Der Erlös von 52 Millionen Euro ist ein klares Signal für die Liquidität im segmentierten Luxusmarkt. Die F.P. Journe Serie Nr. 92 bleibt dabei ein unvergängliches Kapitel in der Geschichte der Formel 1 und der Uhrmacherkunst gleichermaßen.