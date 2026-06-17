Michael Stoschek zieht sich aus Bamberg zurück und kritisiert den FC Bayern

Michael Stoschek, der ehemalige Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende der Brose Baskets Bamberg, hat bekannt gegeben, dass er mit dem Basketball nichts mehr zu tun haben möchte. Dies sei der Grund für seine Rückzugswarnung. Stoschek kritisiert den FC Bayern für ihren Versuch, Anton Gavel als Nachfolger von Svetislav Pešić zu verpflichten, während Gavel noch ein Jahr Vertrag hat und Bayern keine Ablöse zahlen will.

Michael Stoschek , der ehemalige Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende der Brose Baskets Bamberg , hat bekannt gegeben, dass er mit dem Basketball nichts mehr zu tun haben möchte.

Dies sei der Grund für seine Rückzugswarnung. Stoschek betont, dass er mit dem Basketball gelernt habe, was Fairness und Anständigkeit sind und dass er sich für die Causa Anton Gavel stark macht. Er kritisiert den FC Bayern für ihren Versuch, Gavel als Nachfolger von Svetislav Pešić zu verpflichten, während Gavel noch ein Jahr Vertrag hat und Bayern keine Ablöse zahlen will. Stoschek sieht dies als einen Angriff auf Fairness und Anständigkeit und kritisiert die Bayern für ihre Haltung.

Er betont, dass er mit Herrn Hainer, dem FC Bayern-Präsidenten, mehrfach Gespräche geführt hat, um eine Einigung zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Stoschek betont, dass er sich für Fairness und Anständigkeit einsetzt und dass er enttäuscht ist, dass Anton Gavel den Vertrag bricht





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