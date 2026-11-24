Schauspieler Michael Trischan blickt nach 15 Jahren auf sein abruptes Ende als Dr. Brenner in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zurück und kritisiert die medizinische Realität.

Der Schauspieler Michael Trischan hat vor einigen Jahren über seinen plötzlichen Abschied aus der langjährigen ARD - Krankenhausserie "In aller Freundschaft" gesprochen. Nach insgesamt 15 Jahren in der Rolle des Dr. Hans-Peter Brenner endete seine Tätigkeit für das Programm überraschend, was sowohl das Publikum als auch ihn selbst nicht erwartet hatte.

Trischan erklärte, dass er sein Ausscheiden aus der Produktion nicht wirklich kommen sah, obwohl er eigentlich noch für die darauffolgende Staffel eingeplant war. Der Entschluss der Macher, die Serie neu auszurichten, kam für ihn unvermittelt, da das Ende bereits ein halbes Jahr im Vorfeld stattfand, aber erst später öffentlich wurde.

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Neue Besetzung und Diversitäts-Strategie

Als Grund für den Wechsel nannte Trischan, dass die Produktion die Serie diverser gestalten wollte. An die Stelle von Trischan rückte der Schauspieler Tan Çağlar in die Hauptrolle als Arzt im Rollstuhl. Für Trischan war diese Entscheidung nachvollziehbar und bezeichnete sie im Rückblick als richtig, obwohl ihm der Abschied aus der gewohnten Umgebung zunächst schwer fiel.

Er hob dabei hervor, dass 15 Jahre in einer einzigen Serie zu spielen, so selten sei wie ein Lottogewinn. Diese lange Bindung an ein Format ist im deutschen Fernsehgeschäft eine Ausnahmeerscheinung, die Trischan mit einer gewissen Dankbarkeit für die erhaltenen Chancen betrachtete, trotz der damit verbundenen Überraschung über das Ende.

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Kritik an der medizinischen Darstellung

Dennoch äußerte der Schauspieler deutliche Kritik an der fachlichen Darstellung in der Serie. Da er selbst über eine Ausbildung zum Operationspfleger verfügt, fiel es ihm schwer, Ungenauigkeiten zu akzeptieren. Er berichtete, dass er zu Beginn der Serienzeit häufig versucht habe, Dialoge oder Abläufe korrigieren, um die medizinische Authentizität zu steigern.

Diese Bemühungen scheiterten jedoch, da die Produktionsseite seine Eingriffe nicht haben wollte. Trischan meinte dazu, dass niemand seine Korrekturen hören wollte. Seine eigentliche Erfahrung im klinischen Alltag habe bei den Dreharbeiten eher hinderlich gewirkt, anstatt zur Verbesserung des Skripts beizutragen.

Abstand zur realen Klinik-Wirklichkeit

Trischan stellt fest, dass die Serie sehr wenig mit der tatsächlichen Wirklichkeit in Krankenhäusern zu tun hat. Elemente wie Personalmangel oder strenge hierarchische Strukturen kommen in den Folgen kaum vor. Stattdessen biete die Serie dem Publikum eine heile Welt, in der Probleme stets gelöst werden und das Ende gut ausgeht.

Die ARD scheint an dieser Erfolgsformel festzuhalten und nicht brechen zu wollen. Für Trischan ist dies verständlich, auch wenn er die Distanz zur Realität kritisiert. Der Erfolg des Formats liegt wohl genau in dieser Flucht in eine optimistische Darstellung, die von den Zuschauern angenommen wird.