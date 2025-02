Michael van der Mark und Casey Stoner beim Suzuka Eight Hour

Der Artikel berichtet über die Teilnahme von Michael van der Mark und Casey Stoner am Suzuka Eight Hour Rennen. Es wird auf die Erwartungen und den Einfluss des Rennes auf die Karriere von van der Mark eingegangen, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Wechsel in die MotoGP-Klasse.

Der zweite Lauf der Endurance-WM findet am 26. Juli mit dem Suzuka Eight Hour statt, traditionell ein Kräftemessen der japanischen Hersteller. Bei Honda hat man ein besonderes Auge auf Michael van der Mark. Das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka findet 2015 bereits zum 38. Mal statt. Als Titelverteidiger tritt das MuSASHi RT HARC-PRO Team ( Honda ) an. Siegfahrer 2014 waren Michael van der Mark und Leon Haslam aus der Superbike-WM sowie der japanische Top-Fahrer Takumi Takahashi.

In diesem Jahr wird der zweifache MotoGP-Weltmeister Casey Stoner den Platz von Haslam übernehmen. Der Edel-Testfahrer von HRC konnte die Honda CBR1000RR bereits im Januar in Sepang testen. MuSASHI hat mit dieser Bestbesetzung die Favoritenrolle übernommen. Für Superbike-Rookie van der Mark ist Stoner der Gradmesser. \\\«Michael hat zweimal in Suzuka gewonnen», hielt Robert Watherston fest, Rennchef von Honda Europe. «Wenn er in Suzuka schneller fährt als Stoner, dann wird nicht nur HRC auf ihn aufmerksam, dann will ihn das ganze MotoGP-Paddock haben. Warum nicht? Er ist sehr schnell.» Watherston hat einen Drei-Jahres-Plan mit dem 22-jährigen Niederländer. 2015 und 2016 fährt er für Pata Honda Superbike-WM, anschließend soll er in die MotoGP-Klasse wechseln. Fährt van der Mark in Suzuka tatsächlich schneller als Stoner, wird das bei HRC viel Eindruck hinterlassen. Auch wenn HRC-Vizepräsident Shuhei Nakamoto von Superbike-Piloten allgemein nicht viel hält. «Das ist eine Horde Bauern», sagte er letztes Jahr zu Leon Haslam, als dieser wenige Minuten zuvor das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka für Honda gewonnen hatte





MOTORSPORT ENDURANCE-WM SUZUKA EIGHT HOUR MICHAEL VAN DER MARK CASEY STONER HONDA Motogp

