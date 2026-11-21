Michael van Gerwen setzt sich in Wolverhampton mit 16:11 gegen Tom Sykes durch. Beide werfen 9-Darter im Viertelfinal-Duell des Grand Slam of Darts 2026.

Michael van Gerwen hat am 21. November 2026 im Viertelfinale des Grand Slam of Darts ein dramatisches Duell gegen Tom Sykes für sich entschieden. Der 37-jährige Niederländer setzte sich in Wolverhampton deutlich mit 16:11 Legs durch und sichert sich damit den Einzug in das Halbfinale des renommierten Dartturniers. Das Match gilt als eines der aufregendsten des Turniers, da es von hohen Durschnitten und spektakulären Abschlüssen geprägt war.

Spektakulärer Start mit perfektem Leg

Die Partie begann mit einem unfassbaren Höhepunkt für die Zuschauer, als Michael van Gerwen gleich im ersten Leg das perfekte Spiel realisierte. Der Superstar löschte die 501 Punkte in nur neun Darts aus. Er traf zweimal die Triple-20 für je 180 Punkte und schloss das Leg mit einem 141er-Finish über die Triple-20, die Triple-19 und die Doppel-12 ab. Diese Leistung sorgte für eine ausgelassene Stimmung in der Halle und ließ das Publikum völlig durchgehen.

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Trotz dieser dominanten Eröffnung ließ sich der 34-jährige Außenseiter Tom Sykes nicht einschüchtern. Der Engländer, der im Achtelfinale bereits überraschend den Top-Favoriten und Weltranglistenersten Luke Humphries besiegt hatte, zeigte eine starke Nervenstärke. Er ließ sich von Van Gerwens Start nicht beeindrucken und bereitete im weiteren Verlauf der Partie die nächste Überraschung vor.

Einzigartiges Duell der perfekten Legs

Im sechsten Leg erwiderte Tom Sykes die Show, indem er selbst einen 9-Darter warf. Damit stellten beide Spieler perfekte Legs innerhalb eines einzigen Matches dar, ein Ereignis, das in der Geschichte des Sports als äußerst selten gilt. Die Fans in Wolverhampton feierten beide Athleten frenetisch, da solche Leistungen die Grenzen des Machbaren im Dartsport ausloten. Selbst Michael van Gerwen, der auf der Bühne sonst eher ernst auftritt, musste nach Sykes' Leistung lächeln und applaudierte seinem Gegner offen.

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Van Gerwen würdigte den Gegner später mit den Worten, dass Sykes ein fantastischer Spieler mit enormer Scoring-Power sei. Das Match entwickelte sich zu einem rhythmischen Kampf, bei dem beide Akteure ihre 180er nur so um die Ohren hauen. Beide Spieler erreichten einen Average von jeweils über 100 Punkten, was die hohe Qualität des Aufeinandertreffens unterstreicht. Im achten Leg zeigte Sykes zudem seine volle Kraft, indem er das höchstmögliche Finish von 170 Punkten warf.

Hohes Finale und klare Taktik

Um das 170er-Finish zu realisieren, nutzte Tom Sykes zweimal die Triple-20 und schloss mit dem Bullseye ab, was 50 Punkte entspricht. Dieses Detail löste eine weitere Explosion der Stimmung in der Halle aus. Bis zu diesem Zeitpunkt blieb das Match extrem ausgeglichen und spannend. Sykes, der als Underdog galt, hatte sich bis zu diesem Punkt gut gegen den Weltklassespieler gehalten und zeigte, warum er als Gefahr im Feld galt.

Im weiteren Verlauf des Matches gingen dem Außenseider jedoch allmählich die Kräfte aus. Michael van Gerwen konnte diese Phase nutzen, um sich langsam aber sicher abzusetzen. Er erspielte sich nach und nach eine sichere Führung von fünf Legs. Die Erfahrung und die Stabilität des 37-Jährigen zeigten sich nun klar in der Ergebnisentwicklung. Er verwandelte seinen Matchdart schließlich standesgemäß auf dem Bullseye, was symbolisch für seinen kontrollierten Sieg stand.

Ausblick auf das Halbfinale

Am Ende stehen bei Michael van Gerwen insgesamt 14 geworfene 180er zu Buche, während Tom Sykes zwölf solche Höchstwerte verzeichnen kann. Der Endstand von 16:11 Legs spiegelt die Dominanz des Siegers in der zweiten Hälfte des Matches wider. Mit dem Sieg qualifiziert sich Michael van Gerwen für die nächste Runde des Turniers.

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Im Halbfinale wartet nun der Gewinner des letzten Viertelfinal-Matches auf das Team von Van Gerwen. Dort treffen der 24-jährige Niederländer Gian van Veen und der 35-jährige Engländer Nathan Aspinall aufeinander. Dieses Spiel ist noch ausstehend und wird bestimmen, wer die letzte Hürde vor Van Gerwen im Halbfinale darstellt. Der Dart-Fan erwartet auch hier ein hochkarätiges Duell auf höchstem Niveau.