Michael van Gerwen kehrt bei Grand Slam of Darts zur Form zurück

Nach schwerer Krise: Michael van Gerwen gewinnt bei Grand Slam of Darts. Der 37-Jährige spricht offen über seine mentale Stärke und die Rückkehr zur Konkurrenzform.

Der niederländische Darts-Superstar Michael van Gerwen hat nach einer langen Phase der Unsicherheit beim Grand Slam of Darts ein erstes Zeichen gesetzt. Der 37-jährige ehemalige Weltranglistenerste sicherte sich in Wolverhampton einen knappen 5:4-Sieg gegen Henry Coates. Dieser Auftakterfolg markiert den ersten konkreten Anhaltspunkt für eine mögliche Trendwende in der aktuellen Saison, in der van Gerwen zuletzt aus den Top Ten der Weltrangliste gerutscht war.

Offenes Bekenntnis zur schwierigsten Karrierephase

Michael van Gerwen erklärte in einer ungewöhnlich offenen Pressekonferenz, dass er aktuell eine der herausforderndsten Perioden seiner Laufbahn durchlebt. Der mehrfache Weltmeister betonte, dass diese Zeit gleichzeitig als eine der schönsten empfunden werde, da er wieder einen klaren Kampfzweck habe. Die vergangenen Monate waren geprägt von enttäuschenden Resultaten, weshalb van Gerwen nun intensiv daran arbeitet, zu seiner alten Dominanz in der Darts-Welt zurückzufinden.

Also read 'Das ist doch nicht zu glauben!' Thriller um MvG beim Grand Slam of Darts

Harte Arbeit und mentale Stabilität im Fokus

Der 37-Jährige verwies auf seine Arbeitsmoral, um zu erklären, wie er die aktuelle Krise bewältigt. Er erklärte, dass jeder, der ihn kennt, wisse, wie hart er arbeite, um jede Woche seine bestmögliche Leistung zu erzielen. Allerdings sei sportlicher Erfolg nicht erzwingbar; es bedinge oft Zeit und Geduld. Van Gerwen fügte hinzu, dass der Sport nicht immer fair laufe und dass man solche schwierigen Phasen akzeptieren müsse, ohne die Motivation zu verlieren.

Druck des öffentlichen Lebens seit zwei Jahrzehnten

Neben der sportlichen Leistung steht für Michael van Gerwen auch der psychische Druck durch die mediale Aufmerksamkeit im Mittelpunkt seiner Überlegungen. Er wies darauf hin, dass er seit 20 Jahren regelmäßig im Fernsehen Darts spielt, was eine enorme mentale Belastung darstelle. Trotz der Erschöpfung durch dieses Leben im Rampenlicht denkt der Niederländer nicht an eine Karrieremessung. Er liebe den Sport und insbesondere das Spielen auf großen Bühnen, was ihn am Puls der Geschehnisse halte.

Advertisement

Komplexer Sieg über Matchdarts gegen Henry Coates

Die Drucksituation im Spiel gegen Henry Coates verdeutlichte die aktuelle Verfassung van Gerwens. Der Niederländer musste zwei Matchdarts des Gegners abwehren, bevor er den 5:4-Erfolg im Rahmen des Turniers perfekt machte. Dieser knappe Sieg dient nun als psychologisches Fundament für den weiteren Turnierverlauf. Van Gerwen ist überzeugt, mental in der Lage zu sein, das Blatt zu wenden, da ihm die Herausforderung bereitet und der Wille zur Rückkehr an die Spitze groß ist.

Weitere Herausforderungen bei Grand Slam of Darts

Die nächsten Schritte für Michael van Gerwen stehen bereits fest. Am Dienstag erwartet ihn im Rahmen des Grand Slam of Darts der nächste Gegner in der Form von Jeffrey de Graaf. Van Gerwen weiß um den Ruf, den er sich in den letzten Monaten erarbeitet hat, und ist sich bewusst, dass jeder Sieg hart erkämpft werden muss. Er freut sich über die neue Freude am Spiel und nutzt diesen Moment, um seine Position im Teilnehmerfeld weiter zu festigen.