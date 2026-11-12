Michael Wagner überlässt Assistenztrainer Can Ünal das Spiel gegen TSV Havelse

Hannover 96-Trainer Michael Wagner verzichtet beim 6:1-Sieg gegen TSV Havelse auf seine Rolle und gibt dem Team mehr Verantwortung. Ein Überblick über die Leistungen.

Michael Wagner hat während des Testspiels am Donnerstag gegen TSV Havelse im Eilenriedestadion eine ungewöhnliche Taktik verfolgt. Anstatt selbst aktiv am Spielfeldrand zu agieren, überließ der Cheftrainer Hannover 96 die gesamte Koordination seines Assistenztrainers Can Ünal. Dieser war als 28-Jähriger für die direkten Anweisungen auf der Bank verantwortlich, während Wagner beobachtend zusah.

Wagners strategischer Verzicht auf direkte Anleitung

Die Entscheidung des Trainers war kein Zufallsprodukt, sondern eine bewusste pädagogische Maßnahme. Wagner selbst saß während der fast gesamten Begegnung auf einem weißen Stuhl, war in eine dicke schwarze Jacke und eine schwarze Mütze gekleidet. Er verzichtete auf typisches Coaching-Verhalten wie Gestikulieren oder Herumlaufen. Sein Ziel war es, die Spieler dazu zu zwingen, selbstständiger zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen. Diese Erwartungshaltung an die eigene Initiative gilt für Wagner nicht nur für Freundschaftsspiele, sondern soll auch im regulären Punktspielbetrieb Bestand haben.

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Durch diese Distanz erhielt das Trainerteam die Möglichkeit, ungestörte Analysen durchzuführen. Can Ünal fungierte als direkte Schnittstelle zum Kader, während Wagner die globale Entwicklung des Teams im Auge behielt. Diese Trennung der Aufgaben erlaubte es dem Cheftrainer, Szenarien zu beobachten, in denen die Spieler ohne ständige Vorgaben auskommen müssen. Für Hannover 96 war dies ein klarer Schritt zur Förderung der Selbstständigkeit im Aufgebot.

Tom Hobrecht überzeugt mit Hattrick gegen Havelse

Während des Spiels zeigte sich insbesondere Tom Hobrecht von der hervorragenden Seite. Der 19-jährige Nachwuchsspieler und Eigenbau von Hannover 96 präsentierte sich in der ersten Halbzeit als treffsicherer Sturmturm. Er erzielte in den Minuten 19, 29 und 45 insgesamt drei Treffer gegen den Drittligisten und sicherte sich so einen festen Platz in der Diskussion um die offensive Aufstellung.

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Neben Hobrecht glänzten weitere junge Talente der Niedersachsen. Der 16-jährige Top-Spieler Eymen Demir sorgte für Begeisterung auf dem Platz. Auch der 21-jährige Außenverteidiger Manuel Braun trug mit zwei vorbereiteten Treffern maßgeblich zum Gesamterfolg bei. Sein Spielverständnis und seine Passgenauigkeit fielen im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen deutlich auf.

Die Torjägerliste der Herren wurde durch weitere Leistungsträger vervollständigt. Franz Roggow, 24 Jahre alt, netzte nach einer Ecke von Tobias Neubauer ein. Kevin Ahlberg traf in der 62. Minute, und Kolja Oudenne verantwortete als 25-Jähriger zwei weitere Treffer zu den Ergebnissen von Minute 25 und 87. Gegen den Ehrentreffer für TSV Havelse konnte nichts ausrichtet werden, da Robin Müller in der 55. Minute den einzigen Treffer für die Gäste erzielte.

Lars Gindorf feiert Comeback nach siebenwöchiger Pause

Einen besonderen Moment erlebte das Team bei der Rückkehr von Lars Gindorf. Der 25-jährige Angreifer absolvierte in der 77. Minute sein Comeback nach einer überstandenen Viruserkrankung. Diese Partie markierte gleichzeitig seine erste offizielle Premieren unter Michael Wagner als Nachfolger von Christian Titz, der seit dem 21. September im Amt ist.

Die siebenwöchige Leidenszeit hinter sich lassend, zeigte Gindorf direkt nach seiner Einwechslung positive Effekte. Er bereitete den Endstand zum 6:1 durch Kolja Oudenne geschickt vor. Für den Stürmer war dies der lang ersehnte 96-Einsatz nach seiner Genesung, der die Integration in das neue Trainerteam unterstrich.

Bevor Gindorf aufs Feld kam, gab es einen kurzen Schockmoment in der zehnten Spielminute. Der Torhüter Pascal Loretz, 23 Jahre alt, bekam einen harten Ball ins Gesicht und musste zunächst behandelt werden. Seine Nase blutete stark, doch der Vertreter für den Stammkeeper Leo Weinkauf, der 30-jährige, kehrte schnell auf das Feld zurück.

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Loretz nutzte diese kurze Unterbrechung nicht, um sich zu schonen, sondern zeigte stattdessen sein Potenzial. Sechs Minuten nach dem Vorfall parierte er einen klaren Abschluss des Havelse-Stürmers Marc Richter aus elf Metern Entfernung. Sein reflexschnelles Eingreifen verhinderte einen möglichen Ausgleichstreffer und bestätigte seine Eignung als verlässlicher Rückhalt in der Defensive.

Verletzungssituation erschwert Aufstellung für Hannover 96

Michael Wagner musste bei diesem Testspiel auf zahlreiche namhafte Verletzte verzichten, was die personelle Ausgangslage erschwerte. Hayate Matsuda, 23 Jahre alt, fiel aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Bereits am Vortag hatte sich Taycan Etcibasi, 18 Jahre alt, eine Knieverletzung zugezogen, die ihn ebenfalls vom Spieltag fernhielt.

Auch andere Rückkehrer standen nicht zur Verfügung. Benedikt Pichler, 29 Jahre alt, war noch in der Aufbauphase nach einer Wadenverletzung. Emir Sahiti, 27 Jahre alt, litt ebenfalls an Wadenproblemen, die seinen Einsatz verhinderten. Diese Abwesenheiten machten es den verbliebenen Spielern nötig, wie von Wagner geplant, größere Eigeninitiative an den Tag zu legen.

Die Aufstellung, die Wagner und Ünal trotz der Verletzungssorgen präsentieren konnten, umfasste Pascal Loretz im Tor. In der Abwehr agierten Benjamin Allgeier, Mame Thiam, der 46. Minute eingewechselte Lorenz, Manuel Braun sowie Tobias Neubauer, der in der 77. Minute von Lars Gindorf ersetzt wurde. Im Mittelfeld liefen Kolja Oudenne, Franz Roggow (56. Minute: Wegner), Daniel Engelbreth (77. Minute: Stolpe) und Keba Bundu (46. Minute: Meusel) auf.

Im Angriffspfeil waren die Talente und Routiniers im Einsatz. Eymen Demir (66. Minute: Kurt), Tom Hobrecht (56. Minute: Ahlberg) sowie Kevin Ahlberg starteten in die Partie. Das Ergebnis von 6:1 bestätigte die durchsetzungsfähige Offensive, während die defensive Organisation unter der Aufsicht von Can Ünal stabil blieb. Für Michael Wagner war dies ein wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen der Saison.