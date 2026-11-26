Michail Kokorich von Destinus bestätigt seine Rolle bei der Zerstörung der Krim-Brücke. Der russische Exilgründer zeigt sich stolz auf die Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Streitkräfte.

Michail Kokorich, Mitbegründer und Geschäftsführer des in den Niederlanden ansässigen Unternehmens Destinus, hat öffentlich die Verantwortung für die schwerwiegenden Schäden an der strategisch wichtigen Krim-Brücke übernommen. Der Exilrusse bezeichnete die gezielten Angriffe auf die obere Tragkonstruktion sowie weitere Brückenträger als direkten Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte in ihrem Kampf gegen die russische Armee. Diese Aktionen fanden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt und brachten das Verbindungsstück zwischen der Krim und dem Festland kurzfristig zum Einsturz.

Hintergrund und Technologie des Herstellers

Die zugrundeliegende Technologie, die als kostengünstige Hyperschallantriebssysteme vermarktet wird, steht im Fokus der öffentlichen Debatte um die Kriegsführung in der Ukraine. Laut Medienberichten und Analysen von Militäranalyseportalen sollen die eingesetzten Marschflugkörper einen Stückpreis zwischen mehreren hunderttausend Euro und bis zu zwei Millionen Euro haben. Michail Kokorich selbst betonte in einem Interview mit dem Wall Street Journal seine persönliche Verbundenheit mit den ukrainischen Zielen und äußerte den ausdrücklichen Wunsch nach einem ukrainischen Sieg, den er als langjähriges Ziel betrachtet.

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Kokorichs Biografie und politischer Wandel

Michail Kokorich, geboren in der sibirischen Region Tschita und mit väterlichen ukrainischen Wurzeln, sieht sich selbst kulturell als Russe, da er Sprache, Literatur und Musik seines Herkunftslandes als eigene Identität definiert. Seine politische Entwicklung führte ihn jedoch weit weg vom Kreml: Zuerst unterstützte er die Opposition gegen den russischen Präsidenten, verließ schließlich 2012 sein Heimatland und gab seine russische Staatsbürgerschaft etwa ein Jahrzehnt später auf. Dieser Schritt erfolgte knapp zwei Jahre nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022. In der Folgezeit arbeitete er als studierter Physiker an der Entwicklung der genannten Hyperschallantriebstechnologien.

Reaktionen in der russischen Diaspora

Die öffentliche Erklärung von Kokorich hat in der russischen Exil-Community sowie innerhalb Russlands heftige Reaktionen ausgelöst. Kritiker werfen ihm offenen Verrat vor, da er als gebürtiger Russe nun aktiv gegen seine ehemalige Heimat kämpft. Der Kommentator Max Vektor charakterisierte Kokorichs Handeln als bewusste Aufgabe, eine Armee zu bewaffnen, die gegen Russland gerichtet ist. Vektor nutzte dabei eine historische Anspielung auf das Attentat auf Leo Trotzki im Jahr 1940 und forderte Geheimdienstleister indirekt auf, sich an die Methoden der damaligen Zeit zu erinnern.

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Drohungen und sicherheitspolitische Konsequenzen

Die Konsequenzen seiner offenen Unterstützung der Ukraine sind für Michail Kokorich real und bedrohlich. Er gab an, dass er die Anzahl der erhaltenen Morddrohungen aus Russland nicht mehr genau beziffern könne und dass die Kritik an seiner Person anhält. Trotz der feindseligen Haltungen von Kritikern, die seine Taten als Betrug an seiner Herkunft betrachten, bleibt Kokorich seiner Linie treu. Er nutzt die Plattform des Wall Street Journal, um seine Position zu rechtfertigen und den moralischen Anspruch seiner Unterstützung für Kyjiw zu unterstreichen.

Auswirkungen auf den Konfliktdynamik

Die Einbindung von Destinus in den Konflikt markiert eine signifikante Eskalation in der asymmetrischen Kriegsführung. Die Fähigkeit eines privaten Unternehmens, durch innovative und relativ günstige Raketentechnologie kritische Infrastruktur eines Weltmächtes zu beschädigen, verändert die Dynamik des Krieges. Kokorichs Stolz auf diese Erfolge zeigt, dass der Krieg nicht nur durch staatliche Armeen, sondern auch durch private Technologieakteure mitgetragen wird, die ideologisch tief in die Konfliktdynamik eingebunden sind.