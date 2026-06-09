Michel Platini erstattet Strafanzeige gegen Gianni Infantino

Der ehemalige Uefa-Präsident Michel Platini hat eine Strafanzeige gegen den Fifa-Präsidenten Gianni Infantino erstattet. Platini wirft Infantino und fünf weiteren Schweizer Justiz- und Fußballfunktionären vor, eine Verschwörung gegen ihn gestiftet zu haben, um seine Wahl zum Fifa-Präsidenten zu verhindern.

Der ehemalige Uefa -Präsident Michel Platini hat in Frankreich eine Strafanzeige gegen den Fifa-Präsident en Gianni Infantino erstattet. Platini wirft Infantino und fünf weiteren Schweizer Justiz- und Fußballfunktionären vor, eine Verschwörung gegen ihn gestiftet zu haben, um seine Wahl zum Fifa-Präsident en zu verhindern.

Platini und Infantino waren einst Verbündete, als Infantino noch Generalsekretär der Uefa war. Doch der Skandal um eine Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken führte dazu, dass Platini im Jahr 2016 nicht zum Fifa-Präsidenten aufstieg, sondern Infantino. Zuvor hatte Infantino unter Platini als Uefa-Präsident gearbeitet. Heute ist er seit zehn Jahren Präsident der Fifa und könnte parallel zur WM einem Rechtsstreit ausgesetzt sein.

Platini will Entschädigung für alle Schäden, die ihm durch die Taktiken entstanden sind, mit denen seine Wahl zum Fifa-Präsidenten verhindert wurde. Bereits 2022 waren ähnliche Vorwürfe gegen Infantino laut geworden. Platinis Anwälte wollen auch auf zivilrechtlicher Ebene auf Schadensersatz der Fifa klagen. Der Skandal um Platini und Blatter führte 2016 dazu, dass nicht Platini zum Fifa-Präsidenten aufstieg, sondern Infantino.

Zuvor hatte Infantino Generalsekretär der Uefa noch unter dem damaligen Präsidenten Platini gearbeitet. Jetzt ist der Italiener seit nunmehr zehn Jahren Präsident der Fifa und könnte parallel zur WM schon bald einem Rechtsstreit ausgesetzt sein. Platini will nur eines: Entschädigung für alle Schäden zu erwirken, die ihm durch die Taktiken entstanden sind, mit denen seine Wahl zum FIFA-Präsidenten verhinderten wurden. Der Vorwurf: eine Verschwörung Infantinos und fünf weiterer Schweizer Justiz- und Fußballfunktionäre gegen Platini.

Stattgefunden habe diese Verschwörung laut Platini vor rund zehn Jahren im Zuge der Wahl zum Fifa-Präsidenten. Mit falschen Anschuldigungen und unzulässiger Einflussnahme hätten Infantino und seine Unterstützer dabei Platinis Wahlsieg verhindert. Neben der Strafanzeige wollen Platinis Anwälte wohl auch auf zivilrechtlicher Ebene auf Schadensersatz der Fifa klagen. Bereits 2022 waren seitens des ehemaligen französischen Nationalspielers ähnliche Vorwürfe gegenüber den Schweizer Behörden laut geworden.

Foto: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa2015 war Sepp Blatter als Präsident der Fifa zurückgetreten. Als damaliger Uefa-Präsident galt Platini seinerzeit als logischer und aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge Blatters. Doch wegen einer Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken gerieten Platini und Blatter ins Visier der Schweizer Behörden. In einem Verfahren wegen mutmaßlichen Betrugs zulasten der Fifa wurden beide Funktionäre angeklagt, im vergangenen Jahr erfolgte in einem Berufungsverfahren aber der rechtskräftige Freispruch.

Dennoch führte der Skandal 2016 dazu, dass nicht Platini zum Fifa-Präsidenten aufstieg, sondern Infantino. Zuvor hatte Infantino Generalsekretär der Uefa noch unter dem damaligen Präsidenten Platini gearbeitet. Jetzt ist der Italiener seit nunmehr zehn Jahren Präsident der Fifa und könnte parallel zur WM schon bald einem Rechtsstreit ausgesetzt sein. Denn Platinis Seite möchte nur eines: Entschädigung für alle Schäden zu erwirken, die ihm durch die Taktiken entstanden sind, mit denen seine Wahl zum FIFA-Präsidenten verhinderten wurden





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