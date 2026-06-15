Michel verlängert Vertrag beim FCM Magdeburg

Der Mittelfeldspieler Michel hat seinen Vertrag beim FCM Magdeburg verlängert. Das neue Arbeitspapier läuft bis Sommer 2028.

Der Mittelfeldspieler Michel hat seinen Vertrag beim Zweitligist en FCM Magdeburg verlängert. Nach Informationen von BILD läuft das neue Arbeitspapier bis Sommer 2028. Michel war zuvor einer der Profis, die nach Beendigung der vorigen Saison verabschiedet wurden.

Doch der Mittelfeldspieler war von Vereinsseite sofort zu den Favoriten auserkoren worden, die ein neues Angebot erhalten sollten. Es gab mehrere Vereine, die um den spielfreudigen Defensivmann buhlten, auch ein Erstligist lockte mit einem lukrativen Angebot. Dennoch entschied sich Michel für seinen alten Verein. Die Bemühungen von Sportdirektor Peer Jaekel waren ausschlaggebend.

Er hatte Michel immer wieder die Wichtigkeit für die Zukunft des FCM-Kaders verdeutlicht. Der Trainer Petrik Sander hatte Michel auch persönlich angerufen, um ihn von einem Verbleib beim Elbe-Klub zu überzeugen. Unter Sander wuchs Michel zu einem Leistungsträger heran. Der Trainer schätzt Michels Zweikampfstärke und dessen Spielverständnis in hohem Maße.

Der Profi selbst sagt, dass er sich in der Stadt und beim Club sehr wohl fühlt und das Vertrauen des Trainerteams spürt. Er freut sich, weiterhin für den FCM und die Clubfans aufzulaufen. Michel hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass Magdeburgs Trainerduo mit Sander und Pascal Ibold entscheidend für seine positive Entwicklung sei. Deshalb hat sich der Spieler jetzt für den FCM entschieden.

Beim Zweitligisten ist man durchaus optimistisch, dass Michel noch mehr explodieren wird. Jaekel sagt, dass Michel mit seinen fußballerischen Qualitäten ein wichtiger Eckpfeiler des Teams ist.

Zudem sind sie überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht am Ende ist





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