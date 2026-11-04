Michelle Gisin beendet Karriere nach schwerem Sturz in St. Moritz

Olympiasiegerin Michelle Gisin beendet mit 32 Jahren ihre Ski-Karriere. Nach dem schweren Unfall in St. Moritz ist ein Comeback für die Heim-WM unrealistisch.

Die zweifache Olympiasiegerin Michelle Gisin beendet ihre aktive Karriere im alpinen Skisport mit sofortiger Wirkung. Die 32-jährige Schweizerin zog den Schlussstrich, nachdem ihr Körper nach dem schweren Sturz im Dezember 2025 kein Comeback mehr zuließ. Ihr Engagement endete an diesem Dienstag auf dem heimischen Titlis, wo sie offiziell von der Piste stieg.

Schwerer Unfall in St. Moritz bedrohte Karriere

Der Auslöser für das Karriereende war ein dramatisches Training auf der Corviglia-Piste in St. Moritz im Dezember 2025. Bei diesem Abfahrtstraining zog sich Gisin eine komplexe Verletzungskette zu. Dazu gehörten ein Kreuzbandriss und ein Innenbandriss im linken Knie, zudem verletzte sie sich am Handgelenk und an der Schulter. Die schwerwiegendste Verletzung betraf jedoch ihre Halswirbelsäule.

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Noch am selben Abend wurde die aus Engelberg stammende Athletin in einer Spezialklinik in Zürich operiert. Laut eigenen Angaben entging sie dabei nur knapp einer Querschnittslähmung. Die medizinische Notwendigkeit und das Ausmaß der Verletzungen machten die folgende Reha-Phase zu einer existenziellen Bewährungsprobe für ihre Karriere.

Realistische Einschätzung verhindert Rückkehr

Ein Comeback vor der geplanten Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana, die vom 1. bis 14. Februar 2027 stattfinden soll, war das ursprüngliche Ziel. Im September kehrte sie kurz nach St. Moritz auf die Piste zurück, um ihren Zustand zu testen. Dabei spürte sie jedoch klar, dass die sportliche Leistungsfähigkeit nicht mehr ausreichte.

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Gisin selbst schätzte die Situation nüchtern ein. Sie erklärte, dass realistisch gesehen mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei, bis zum ersten Rennen nach der Verletzung nötig wären. Diese lange Pause erschien ihr als zu lang, um noch auf hohem Niveau mitzukommen. Ihr Herz signalisierte den Zeitpunkt für den Abschied.

Bemerkenswerte Karriere und neue Lebensabschnitte

Mit ihrer Entscheidung beendet Gisin eine der größten Karrieren im Schweizer Skisport der letzten Jahrzehnte. Ihre Erfolge umfassen zwei Goldmedaillen in der Kombination bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking. Zudem gewann sie in Peking Bronze im Super-G.

Ihre Medaillenbilanz umfasst zusätzlich zwei WM-Titel. Als Allrounderin stand sie als eine der wenigen Fahrerinnen in allen fünf Disziplinen auf dem Weltcup-Podest, insgesamt 20 Mal. Der einzige Weltcupsieg gelang ihr im Slalom. Sie hinterlässt ein beeindruckendes Erbe im alpinen Wintersport.

Dank und Ausblick in die Zukunft

Michelle Gisin dankte ihren Fans und der Öffentlichkeit für die Unterstützung. Sie beschrieb die Reise als unglaublich und bedankte sich für die wundervollen Momente, die sie mit ihren Anhängern teilte. Der Fokus liegt nun auf der persönlichen Zukunft und neuen Perspektiven außerhalb des Wettkampfsports.

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Privat hat sich für die 32-Jährige ebenfalls ein positives Kapitel geöffnet. Seit diesem Jahr ist sie mit dem italienischen Riesenslalom-Spezialisten Luca De Aliprandini verheiratet. Gisin bezeichnet sich als sehr glücklich und freut sich auf das, was die Zukunft bereithält. Die Ära der Olympiasiegerin ist damit beendet, aber ihre legado bleibt bestehen.