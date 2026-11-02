Michelle Gisin kündigt Pressekonferenz zu ihrer Karriere an

Schweizer Skistar Michelle Gisin plant eine Ankündigung zu ihrer sportlichen Zukunft. Nach dem schweren Sturz in St. Moritz wird die Olympiasiegerin nun öffentlich entscheiden.

Die Schweizer Alpine-Skirennfahrerin Michelle Gisin wird am Dienstag über ihre berufliche Zukunft sprechen. Der Schweizer Skiverband Swiss-Ski hat diese Pressekonferenz angekündigt, nachdem die Athletin mehrere Tage auf der Piste verbracht hat. Es bleibt zunächst unklar, ob die zweimalige Olympiasiegerin ein Comeback plant oder ihre Karriere beendet, da der Verband die Optionen offen hält.

Schwerer Sturz und lange Genesung in St. Moritz

Im Dezember 2025 erlitt Gisin im Abfahrtstraining in St. Moritz einen schweren Unfall. Die medizinische Diagnose umfasste einen Kreuzbandriss sowie Verletzungen am Handgelenk, an der Schulter und an der Halswirbelsäule. Nach Angaben der Athletin entging sie nur knapp einer Querschnittslähmung. Aufgrund dieser Verletzungen verpasste sie die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo und startete seitdem nicht mehr im Weltcup.

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Erst vor wenigen Tagen stand die Schweizerin nach Monaten der Rehabilitation wieder auf Skiern. Dies war ihr wichtig, da sie stets betont hatte, erst dann eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen zu wollen. Auf ihrem Instagram-Post am Donnerstagabend zeigte sie sich mit Helm, Skibrille und strahlendem Lachen und beschrieb das Gefühl mit dem Wort Happiness.

Drei Optionen vor der finalen Entscheidung

Im Sommer hatte Michelle Gisin drei mögliche Wege genannt. Der erste Weg war, alles für einen Start bei der Heim-Weltmeisterschaft in Crans-Montana im Frühjahr 2027 zu geben, wobei sie die Zeit als knapp bezeichnete. Der zweite Weg war ein Comeback im Winter 2027/28. Der dritte Weg bestand darin, Dank zu sagen und auf eine wunderschöne Karriere zurückzublicken.

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Die Tatsache, dass sie eine Pressekonferenz einberuft und danach für Fragen zur Verfügung steht, spricht nach Berichten Schweizer Medien eher für einen Rücktritt. Eine Bestätigung dieses Szenarios liegt jedoch nicht vor. Auch ein spektakuläres Comeback, ähnlich wie bei Lindsey Vonn, wäre denkbar. Ihre Bilanz im alpinen Skisport kann sich sehen lassen: 291 Weltcuprennen, 22 Podestplätze und zwei Siege.

Erfolge bei Olympia und Weltmeisterschaften

Zu den zwei Weltcupsiegen gehören der Sieg im Slalom am Semmering im Jahr 2020 und der Sieg im Team-Event in St. Moritz im Jahr 2016. Dazu kommen Olympia-Gold in der Kombination 2018 und 2022 sowie Olympia-Bronze im Super-G 2022. Zudem holte sie WM-Silber im Jahr 2017 und WM-Bronze im Jahr 2021 in der Kombination. 2018 holte sie ihr Gold vier Jahre nach dem Abfahrts-Olympiasieg ihrer Schwester Dominique.

Die Ankündigung der Pressekonferenz markiert einen entscheidenden Moment für den Schweizer Skisport. Die Öffentlichkeit wird erfahren, welche der drei Optionen Michelle Gisin gewählt hat. Die genauen Pläne für die kommende Saison und eventuell für 2027 bleiben bis zum Dienstag offen.

Swiss-Ski hat den Termin für die Ankündigung kurzfristig bekannt gegeben. Dies deutet auf eine dringende Notwendigkeit hin, Klarheit über die sportliche Zukunft der Athletin zu schaffen. Die Fans und der Verband warten nun auf die offizielle Bestätigung ihrer nächsten Schritte.