Michelle Hunziker: Großmutter, Single und voller Lebensfreude

Michelle Hunziker, 48, spricht im Interview mit GALA über ihre Erfahrungen als Mutter, Großmutter und Single. Die Schweizer Entertainerin blickt optimistisch in die Zukunft und erzählt von ihren Träumen und Plänen.

Michelle Hunziker betritt einen Raum, und dieses ganz besondere Leuchten geht von ihr aus – und mit ihrem herzlichen, fröhlichen Lachen reißt sie alle mit. Kaum zu glauben, dass die Entertainerin dreifache Mutter und inzwischen sogar bereits Großmutter ist: Enkel Cesare ist zwei Jahre alt. So viel Schönheit und Granny-Power kann auch einschüchternd sein – zumindest für manche Männer, vermutet die Entertainerin, die seit einiger Zeit Single ist.

GALA trifft Michelle Hunziker auf der Berliner Fashion Week, wo sie als Stargast des Labels Marc Cain eingeladen ist. Eigentlich habe ich mich nie wirklich mit meinem Alter auseinandergesetzt. Ich hatte ja vor zwei Wochen eine große Geburtstagsparty, bin 48 geworden. Das ist schon eine Zahl, aber irgendwie geht sie an mir vorbei. Noch… Ein Arzt hat mir mal gesagt, mein biologisches Alter sei 25, nachdem er Tests gemacht hat. Aber mein gefühltes Alter ist eher 32. Ich denke einfach nicht ans Älterwerden, das Leben ist so ein schöner Prozess. Jeden Tag, jedes Jahr lernst du etwas Neues und wirst selbstsicherer und reifer. Du weißt, was du willst. Solange die Gesundheit mitspielt, kann ich wirklich sagen: Was für ein tolles Leben! Ja. Ich gehe abends ins Bett und denke: 'Wow, dieser Frieden!' Wenn meine Kinder im Bett sind, kann ich ein heißes Bad nehmen, ein Moment, der nur mir gehört. Das tut so gut. Und dann denke ich: Single-Sein kann auch schön sein! Das stimmt, es gibt schon einige, die es versuchen. Obwohl das gar nicht so einfach bei mir ist. Männer haben ein bisschen Angst vor mir, schließlich bin ich ja auch Oma! Sie sind wahrscheinlich die 'Sexiest Granny Alive' Haben Sie bestimmte Dinge auf Ihrer Bucketlist, die Sie noch erleben möchten? So viele! Ich will unbedingt Japan sehen. Ich liebe Japan, mein Traum wäre, im Frühling dorthin zu reisen, wenn alles blüht. Neu ist, dass ich jetzt jedes Jahr mit Sole und Celeste eine Reise unternehme. Das habe ich mit Aurora auch gemacht, nun sind die Kleinen dran. Wir fliegen irgendwo hin, wo wir neue Sachen sehen und Abenteuer erleben. Das ist ein großer Luxus. Einfach nur wir drei, ohne Nanny. Gerade waren wir in Finnland und haben die Nordlichter gesehen. Das war so schön, dass wir alle weinen mussten. Man sieht sie ja nicht immer, aber wir hatten Glück: Schon am ersten Abend um 22 Uhr gab es einen Nordlichteralarm, das war atemberaubend schön. Und ob! Ich habe eine Brand in Italien namens Goovi, wir machen Supplements, aber auch Skincare und Make-up, und die beiden sind andauernd an meinem Make-up und den Cremes. Sole, die 11-Jährige, hat schon Schuhgröße 40, sie ist sehr groß und zieht all meine Kleider an. Das hatte ich auch schon mit Aurora – damals konnte ich das verstehen, weil ich ja nur 19 Jahre älter war als sie. Aber jetzt denke ich: Hallo? Wir haben 36 Jahre Unterschied, und trotzdem klaut ihr mir immer irgendetwas! Sole ist introvertiert, ich glaube nicht, dass sie irgendetwas im Showbusiness machen wird. Celeste liebt es zu singen und zu tanzen, aber man kann das mit neun Jahren noch nicht sagen, in welche Richtung sie sich entwickelt. Was auch immer beide machen möchten, ich werde sie natürlich unterstützen. Sie sind in Ihrem Haushalt ja nur Mädchen gewöhnt, nun haben Sie mit Cesare einen Enkelsohn. Was ist der Unterschied? Ich habe mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass es ein Junge ist. Ich war ja dabei, als er auf die Welt kam, das war unglaublich. Jungen sind einfach physischer. Wenn er mich sieht, werden seinen Augen ganz groß und er sagt: 'Nonna!' (dt.: Großmutter) Das ist so süß! Er ist ein ganz Kuscheliger. Mit Mädchen geht man in Symbiose, sie sind weniger physisch und kuschelig. Ja klar, das mache ich auch gern. Mein Haus ist perfekt organisiert für Kinder, das weiß Aurora, und Cesare ist bei mir immer willkommen. Wir haben Hunde, Kinder und Nannys, bei uns ist es immer laut, den ganzen Tag läuft Musik. Wenn Cesare zu mir kommt, sagt er schon weit vor meinem Haus: 'Nonna, Nonna!' Weil er natürlich weiß, dass er bei mir alles darf, was er zu Hause nicht darf. Ich bin halt seine Nonna





gala

Michelle Hunziker Großmutter Single Fashion Week Lebensfreude Japan Familie Showbusiness

