Michelle Hunziker: "Meine Zeit mit meinem Enkel ist die allerbeste"

Michelle Hunziker spricht von den gemeinsamen Momenten mit ihrem Enkel Cesare und ihrer Liebe zum Humor des Kleinen. Sie ist seit vier Jahren Großmutter und genießt die Zeit mit ihm. Besonders niedlich: Cesare macht die ganze Zeit gute Gags, aber er weiß es nicht.

Mamma mia, wie süß! Wenn Michelle Hunziker über ihren Enkel spricht, gerät sie richtig ins Schwärmen. Der kleine Cesare bringt sie offenbar ständig zum Lachen.

Die Italienerin ist aktuell in der Comedy-Show "LOL" zu sehen — dort durften die Promis auf keinen Fall lachen. Bei ihrem Enkel scheint Hunziker allerdings chancenlos zu sein. Voller Liebe erzählt sie von den gemeinsamen Momenten mit ihrem Enkel und sagt: "Meine Zeit mit ihm ist die allerbeste.

" " verrät die Moderatorin: "Ich bin jetzt seit vier Jahren Großmutter und liebe den Humor meines Enkelkindes. Der ist so lustig und spontan und voller Lebensfreude.

" Besonders niedlich: Der Kleine scheint selbst gar nicht zu merken, wie komisch er ist. Hunziker lachend: "Er macht die ganze Zeit gute Gags, aber er weiß es nicht.

" Stolze Großeltern: Opa Eros Ramazzotti (62) und Oma Michelle Hunziker halten ihren Enkel im Arm. Inzwischen ist der kleine Cesare drei Jahre altCesare kam im März 2023 zur Welt und machte Michelle Hunziker mit nur 46 Jahren zur Oma. Seine Mutter ist Hunzikers älteste Tochter Aurora Ramazzotti (29), die aus der Ehe der Moderatorin mitAus ihrer späteren Ehe mit Unternehmer Tomaso Trussardi hat Hunziker zwei weitere Töchter: Sole (12) und Celeste (11).

Mit Trussardi war die Moderatorin von 2014 bis 2022 verheiratet. Inzwischen ist sie mit dem Schauspieler und gelernten Zahnarzt Giulio Berruti (41) zusammen. Viel gelacht hat Hunziker auch mit Moderator Thomas Gottschalk (76). Mit dem Showmaster stand sie jahrelang für "Wetten, dass...?

" vor der Kamera. Gottschalk war zuletzt immer wieder in die Kritik geraten — unter anderem wegen Sprüchen gegenüber Frauen und Aussagen, die viele Zuschauer als nicht mehr zeitgätlich empfanden. Michelle Hunziker war von 2009 bis Dezember 2011 Co-Moderatorin von "Wetten, dass...?

". Heute erinnert sie sich an die "tolle Zeit" mit Thomas Gottschalk (76). Hunziker stellt sich trotzdem hinter ihren bisherigen TV-Partner.

"Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen," sagt sie. Und weiter: "Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben.

Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben.





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