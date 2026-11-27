Michelle Hunziker wird bei 'Wetten, dass..?'-Comeback fehlen
Von 2009 bis 2011 unterstützt Michelle Hunziker Thomas Gottschalk bei 'Wetten, dass..?'. Bill und Tom Kaulitz werden bei der Neuauflage der Kultshow allerdings auf die charmante Co-Moderation verzichten müssen. Dafür stehen nun weitere Gäste fest.
Von 2009 bis 2011 unterstützt Michelle Hunziker Thomas Gottschalk bei " Wetten, dass..?
". Bill und Tom Kaulitz werden bei der Neuauflage der Kultshow allerdings auf die charmante Co-Moderation verzichten müssen. Dafür stehen nun weitere Gäste fest. In etwas mehr als einer Woche feiert "Wetten, dass..?
" sein Comeback. Am 5. Dezember führen Bill und Tom Kaulitz in Halle an der Saale erstmals durch die traditionsreiche Samstagabend-Show des ZDF. Unterstützt werden die Tokio-Hotel-Zwillinge durch Comedian Hazel Brugger, die die Außenwette moderieren wird.
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