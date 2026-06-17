Michelle Obama ehrt ihre Mutter mit einem besonderen Rock

Michelle Obama trug einen Rock, der ihre Mutter Marian Robinson ehrt. Der Rock wurde vom Modehaus Acne Studios angefertigt und zeigt das Sepia-Porträt ihrer verstorbenen Mutter. Michelle Obama zeigte ihr eigenes Vermächtnis: ihre Mutter Marian Robinson.

Michelle Obama trug einen Rock, der ihre Mutter Marian Robinson ehrt. Die frühere First Lady erschien mit ihrem Mann Barack Obama bei einem Termin im neuen Barack Obama Presidential Center in Chicago.

Der Rock wurde vom Modehaus Acne Studios angefertigt und zeigt das Sepia-Porträt ihrer verstorbenen Mutter. Michelle Obama zeigte ihr eigenes Vermächtnis: ihre Mutter Marian Robinson. Michelle Obama war ihre Mutter auch ihr Rückhalt und ihre Ratgeberin. Als sie 2009 ins Weiße Haus einzog, ging Marian Robinson mit.

Sie zog von Chicago nach Washington, um für ihre Enkelinnen Malia und Sasha da zu sein. Michelle Obama schrieb, dass ihre Mutter Marian Robinson ihr Fels in der Brandung war, immer für sie da, wenn sie sie brauchte. Sie war für ihre ganze Familie eine verlässliche Stütze. Michelle Obama sprach über ihre Trauer nach dem Tod ihrer Mutter.

Sie schrieb, dass es sich manchmal so anfühle, als sei ihre Mutter heute sogar stärker bei ihr als zuvor. Sie spüre sie, wenn sie ihren Töchtern Rat gebe, mit ihrem Bruder Craig spreche oder mit Barack beim Abendessen sitze. Michelle Obama dankte ihrer Mutter für Mut, Mitgefühl und harte Arbeit. Werte, die sie an ihre eigenen Töchter weitergibt





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