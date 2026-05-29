Michelle Pfeiffer bricht 30-jährigen Pakt mit Ehemann David E. Kelley für neue Serie Only Margo

Hollywood-Star Michelle Pfeiffer und ihr Mann, Produzent David E. Kelley, haben nach über 30 Jahren erstmals gemeinsam an einer Serie gearbeitet. In der Apple TV+-Dramedy Only Margo spielt Pfeiffer eine schillernde Mutter und begeistert Kritiker.

Für ihre neue Streaming-Serie Only Margo bricht Hollywood-Star Michelle Pfeiffer (67) einen Ehepakt. Den hatten sie und ihr Mann David E. Kelley (70) mehr als 30 Jahre lang eisern eingehalten: niemals zusammenarbeiten!

Der Erfolgsproduzent hinter Serien wie Ally McBeal und Big Little Lies schrieb die Apple-TV-Serie mit. Pfeiffer konnte der Rolle einfach nicht widerstehen. Im Mittelpunkt steht die junge Margo (Elle Fanning), die nach einer ungeplanten Schwangerschaft mit einem OnlyFans-Account ums finanzielle Überleben kämpft. Michelle Pfeiffer und Elle Fanning spielen in Only Margo zwei außergewöhnliche Rollen.

Die Apple TV+-Dramedy hat sehr hohen Unterhaltungswert. Michelle Pfeiffer spielt ihre Mutter Shyanne Millet, glamourös, scharfzüngig, chaotisch und gleichzeitig voller Verletzlichkeit. Eine Rolle, die Kritiker in den USA bereits jetzt feiern. Denn Shyanne ist weit mehr als nur eine Nebenfigur.

Pfeiffer ist emotionales Zentrum der Serie, liefert die größten Konflikte und oft auch die lustigsten Momente. Als ehemalige Hooters-Kellnerin kämpft ihre Figur zwischen Familienchaos, Eheproblemen und Schuldgefühlen um ihre Tochter. Michelle Pfeiffer schrieb als Catwoman Filmgeschichte - bis heute gilt ihre Darstellung in Batman Returns als eine der ikonischsten Rollen Hollywoods. Privat immer als extrem zurückhaltend.

Seit 1993 ist sie mit Kelley verheiratet, gemeinsam haben sie Tochter Claudia Rose und Sohn John Henry. Während andere Stars ihr Privatleben auf Social Media vermarkten, zog sich Pfeiffer jahrelang bewusst aus Hollywood zurück, um ihre Kinder großzuziehen. Erklärte die Hollywood-Ikone: Ich glaube, wir wissen, dass ich meine Zeit geopfert habe und jetzt ist meine Zeit gekommen. Und tatsächlich wirkt es genau so!

Während viele Schauspielerinnen ihrer Generation kaum noch große Rollen bekommen, erlebt Michelle Pfeiffer gerade ein spektakuläres Spät-Comeback. Seltenes Paarfoto in Los Angeles: Michelle Pfeiffer und ihr Mann, Erfolgsproduzent David E. Kelley bei einem Event von Only Margo. Seit über 30 Jahren gelten die beiden als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Mit der Serie The Madison landete sie bereits einen Volltreffer.

Als elegante Stacy Clyburn trägt sie das Drama von Taylor Sheridan praktisch allein. Pfeiffer bekommt Rollen, die Hollywood Frauen über 60 früher kaum angeboten hätte: komplexe Hauptfiguren, starke Mutterrollen und Charaktere mit Tiefe, Humor und Macht. Heute scheint sie ihren Zenit erreicht zu haben. Die Serie Only Margo ist ein Beweis dafür, dass Talent und Ausstrahlung zeitlos sind.

Pfeiffer zeigt in jeder Szene, warum sie zu den ganz Großen gehört. Ihre Darstellung der Shyanne ist nuanciert, berührend und komisch zugleich. Die Chemie zwischen ihr und Elle Fanning ist elektrisierend. Die Serie entfaltet eine emotionale Tiefe, die weit über das übliche Komödienformat hinausgeht.

Mit Only Margo hat Apple TV+ ein weiteres Juwel im Programm. Michelle Pfeiffer beweist einmal mehr, dass sie nicht nur eine Ikone der 90er ist, sondern auch heute noch Maßstäbe setzt. Ihr Comeback ist eine Inspiration für viele. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie ein Werk geschaffen, das unterhält und zum Nachdenken anregt.

Die Entscheidung, den Pakt zu brechen, war goldrichtig. Die Serie ist ein Triumph für alle Beteiligten. Pfeiffer zeigt keine Anzeichen von Stillstand; sie sucht weiterhin nach herausfordernden Rollen, die ihre Vielseitigkeit unterstreichen. Only Margo ist ein weiterer Meilenstein in ihrer glanzvollen Karriere.

Man darf gespannt sein, welche Projekte als Nächstes kommen. Eines ist sicher: Michelle Pfeiffer ist zurück - und wie





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