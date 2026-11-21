Ex-Schlagersängerin Michelle tritt als spirituelle Heilerin Wakan dem Dschungelcamp bei. Gerüchte um eine Rekordgage und ihre neue Identität nach dem Bühnenabschied 2026.

Die ehemalige Schlagersängerin Michelle hat laut aktuellen Berichten ihre Teilnahme am kommenden Dschungelcamp zugesagt und wird als erste Kandidatin für die Reise nach Australien genannt. Die 54-jährige Künstlerin, die unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer bekannt ist, hat dem Sender RTL angeblich ihre Zusage gegeben, was auf eine der höchsten Gagen in der Geschichte der Show hindeuten könnte. Damit endet die Ära der reinen Musikkarriere für Michelle und der Einstieg in eine völlig neue Phase ihrer öffentlichen Persönlichkeit.

Neue Identität als spirituelle Heilerin Wakan

Mitchell, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Michelle, hat ihren endgültigen Bühnenabschied bereits im Jahr 2026 gegeben, nachdem sie über 34 Jahre lang erfolgreich als Schlagersängerin tätig war. Ihren letzten öffentlichen Auftritt auf einer Bühne hatte sie wenige Monate vor diesem Schritt beim Schlagerboom Open Air von Florian Silbereisen, wo sie ihren Rückzug offiziell bekannt gab. Im Oktober 2026 erklärte sie damals, dass eine Rückkehr auf die Bühne nicht mehr ihre Passion sei und sie den Weg der Spiritualität gehen wolle.

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Seitdem tritt Tanja Hewer unter dem spirituellen Namen Wakan auf und arbeitet als Heilerin und Medium. Auf ihrer eigenen Internetpräsenz bietet sie verschiedenen Formen der spirituellen Begleitung an, darunter spirituelles Coaching, Heilgespräche und sogenannte Jenseitskontakte. Dabei versucht sie nach eigener Aussage, eine Verbindung zu verstorbenen Angehörigen der Klienten herzustellen. Dies ist für die ehemalige Sängerin jedoch keine neue Leidenschaft, sondern ein langjähriges Hobby. Nach eigenen Angaben absolvierte sie vor rund zwölf Jahren bereits eine Ausbildung zur Heilin und ließ sich später zusätzlich zum Medium ausbilden.

Offizielle Statements und Gagen-Reportagen

Bisher kommentiert der Sender RTL die Berichte rund um die mögliche Teilnahme von Michelle nicht offiziell, und eine Bestätigung seitens des Programmanbieters liegt derzeit nicht vor. Sollte sich jedoch die Gerüchteküche um die finanzielle Abmachung bestätigen, könnte Michelle sich schnell in die Gagen-Top-Liste des Dschungelcamps einreihen. Als bisheriger Inhaber der höchsten bekannten Gage gilt Claudia Effenberg, die für ihre Teilnahme an der 16. Staffel im Jahr 2023 das meiste Geld erhalten haben soll.

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Die aktuelle öffentliche Darstellung der Künstlerin hat sich ebenfalls deutlich gewandelt. Michelle trägt aktuell eine sehr kurze Haartracht, was einen klaren Kontrast zu ihrem früheren Image als langhaarige Pop- und Schlagerikone darstellt. Diese optische Veränderung unterstreicht den Schritt hin zu ihrer neuen Identität als Wakan. Während die Musikwelt ihren Abschied noch vor Kurzem betrauerte, fokussiert sich das Interesse nun auf die Frage, wie sich die spirituelle Heilerin in der rauen Umgebung des Dschungelcamps schlagen wird.

Folgen für die Dschungelcamp Saison in Australien

Falls die Berichte stimmen, wird die Reise nach Australien für Michelle den absoluten Höhepunkt ihrer neuen öffentlichen Laufbahn markieren. Der Wechsel von der musikalischen Leistung zur spirituellen Intervention im Rahmen der Reality-TV-Show stellt einen einzigartigen Fall in der deutschen Dschungelcamp-Geschichte dar. Zuschauer und Medien beobachten gespannt, ob sich die Heilerin unter den anderen Kandidaten durchsetzen kann und ob ihre Vorgehensweise im Camp Bestand hat.

Die potenziell hohe Gage spiegelt wider, wie stark die Neugier auf die veränderte Person Michelle ist. Nach über drei Jahrzehnten in der Unterhaltungsbranche und dem expliziten Verzicht auf die Bühne, nutzt Tanja Hewer nun ihre enorme Bekanntheit, um ihre neue Rolle als Medium zu etablieren. Das Dschungelcamp dient dabei möglicherweise als große Bühne, um ihr neues Selbstverständnis und ihre Dienstleistungen als spirituelle Beraterin einem breiten Publikum vorzustellen, auch wenn dies im Widerspruch zu ihrer früheren Aussage stand, dass sie nicht mehr auf die Bühne möchte.