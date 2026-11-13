Michi Beck und Smudo: Die erfolgreichsten Coaches bei The Voice of Germany im Porträt

Michi Beck und Smudo kehren zur 16. Staffel von The Voice of Germany zurück. Hier erfahren Sie alles zu ihrer Geschichte, ihren Erfolgen und ihrer Rolle als Team Fanta.

Die sechzehnte Staffel der beliebten Castingsendung The Voice of Germany hat begonnen. Zum zehnten Mal bilden Michi Beck und Smudo gemeinsam das Coaches-Duo Team Fanta in der Jury. Die beiden Hip-Hop-Pioniere sind nicht nur als Musikproduzenten, sondern auch als Mentoren für die jungen Talente eine feste Größe in der Sendung. Sie begleiten die Kandidaten durch den gesamten Wettbewerb, von den ersten Vorsingen bis zum Finale.

Der Ablauf der Castingshow erklärt

Das Grundprinzip von The Voice of Germany hat sich über die Jahre kaum verändert, doch die Spannung bleibt erhalten. Um den Titel zu gewinnen, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Etappen erfolgreich meistern. Den Auftakt bilden die Blind Auditions, bei denen die Coaches nur die Stimme hören. Wer dort überzeugt, dreht sich um und erhält einen Platz in einem der vier Teams.

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Nach den Vorturnieren folgen die Battles. In diesen direkten Duellen müssen sich zwei Kandidaten eines Teams die ganze Zeit gegenseitig die Spitze streiten. Die Entscheidung, wer weiterkommt, trifft allein der Coach. Darauf aufbauend stehen die Sing-offs an, bei denen sich die verbliebenen Kandidaten erneut mit Songs aus den Blind Auditions beweisen müssen. Der letzte Schritt vor der Öffentlichkeit sind die Live-Shows, in denen Coaches und Zuschauer gemeinsam über den Sieg entscheiden.

Die Doppelrolle der Coaches und Teamstruktur

In der aktuellen Saison spielt die Jury eine doppelte Rolle. Die Coaches wählen nicht nur die Talente aus, sondern begleiten sie auch als Mentoren durch die gesamte Staffel. Die Jury besteht insgesamt aus vier Haupt-Coaches sowie einem sogenannten Comeback-Coach. Komplett wird die Runde durch das Duo Michi Beck und Smudo, die gemeinsam ein Team betreuen. Sie agieren dabei als Einheit, was ihre langjährige Partnerschaft in der Musikbranche widerspiegelt.

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Neben dem etablierten Duo ist auch Nico Santos als Coach in der Show vertreten. Die Mischung aus erfahrenen Musikern und neuen Stimmen sorgt für eine dynamische Atmosphäre im Coaching-Bus. Die Kandidaten profitieren von der unterschiedlichen Expertise der Jurymitglieder, da jeder Coach seine eigene musikalische Ästhetik und Erfahrung einbringt. Die Auswahl der Teilnehmer ist dabei streng an das Genre und die Stimmlage gekoppelt.

Bilanz der Erfolge von Team Fanta

Michi Beck und Smudo, bekannt aus der Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier, gehören seit Jahren zu den prägenden Gesichtern von The Voice of Germany. Ihren ersten Auftritt als Coaches hatten sie im Jahr 2014 in der vierten Staffel. Gleich in diesem Jahr stellten sie mit Charley Ann Schmutzler die Siegerin, ein Erfolg, den sie im Jahr 2015 mit Jamie-Lee Kriewitz in der fünften Staffel wiederholen konnten. Damit zählen Beck und Smudo zu den erfolgreichsten Coaches der Sendungsgeschichte.

Auch im Nachwuchsformat The Voice Kids traten sie mehrfach auf. In der Jubiläumsstaffel 2022 gelang ihnen dort mit Georgia Balke ein weiterer Triumph. Sie ging als Gewinnerin der zehnten Staffel hervor. Diese Erfolgsserie unterstreicht die Fähigkeit des Duos, talentierte Sänger nicht nur zu entdecken, sondern sie auch fachlich und persönlich so zu fördern, dass sie den finalen Schritt nach vorne schaffen. Ihre Erfahrung hilft ihnen, das Potenzial der Kandidaten früh zu erkennen.

Historie und Hintergrund der Musikgruppe

Michi Beck und Smudo kennen sich seit den späten 1980er-Jahren aus Stuttgart. Dort gründeten sie mit Thomas D. und And.Ypsilon Die Fantastischen Vier. Den großen Durchbruch schaffte die Gruppe im Jahr 1992 mit dem Hit Die da!?, der Platz zwei der deutschen Charts erreichte. Damit wurden die Fantas zu der ersten deutschsprachigen Rap-Band mit einer derart hohen Platzierung und ebneten dem Genre in Deutschland den Weg in den Mainstream.

Beck ist bei den Fanta 4 als DJ, Produzent und Rapper tätig. Smudo prägt die Gruppe hingegen vor allem mit seinem Rap-Stil und seinen Texten. Seit über 30 Jahren stehen beide gemeinsam auf der Bühne und prägen die deutsche Hip-Hop-Szene. Ihre langjährige Zusammenarbeit sorgt für ein tiefes musikalisches Verständnis, das sie auch in ihre Coaches-Rolle bei der Castingshow einbringen. Die Synergie aus ihrer privaten und beruflichen Geschichte ist ein wesentlicher Faktor für ihre Arbeitsteilung im Coaching.

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Engagements und private Leidenschaften

Neben seiner Arbeit als Rapper und Songwriter verfolgt Smudo zahlreiche weitere Tätigkeiten. Er wirkte an Produktionen wie an den Alben der Jazzkantine mit, tritt als DJ auf und ist in Film- und Fernsehprojekten zu sehen. Weiterhin ist er als Synchronsprecher für Animationsfilme und Videospiele tätig. Seine Zeit verbringt Smudo auch gerne mit dem Motorsport. Er ist seit vielen Jahren beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aktiv und fährt dort mit einem eigenen Team.

Ein besonderes Augenmerk legt Smudo dabei auf Nachhaltigkeit. Sein Rennstall Four Motors setzte zunächst auf mit Rapsöl betriebene Fahrzeuge. Inzwischen kommen Biokraftstoffe und Bauteile aus Naturfasern zum Einsatz. Neben der Musik und dem Rennsport hat Smudo auch als Hobbypilot mit Pilotenschein und eigenem Flugzeug einen Ausgleich gefunden. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einer interessanten Persönlichkeit außerhalb der Musikbühne.

Michi Beck nutzt seine öffentliche Präsenz nicht nur für Musikprojekte, sondern auch für gesellschaftliche Themen. Im Jahr 2016 erhielt er gemeinsam mit den Fantastischen Vier den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Ausgezeichnet wurde vor allem das langjährige soziale und ökologische Engagement. Beck selbst äußert sich regelmäßig kritisch zu politischen Fragen und unterstützt Initiativen, die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einsetzen.

Seit dem Jahr 2007 fördert er mit seinen Bandkollegen die Initiative Laut gegen Nazis. Auch bei Konzerten positioniert er sich klar: Geflüchtete wurden wiederholt zu Auftritten eingeladen. Außerdem sprach er sich deutlich gegen Atomkraft aus. Ebenso beschäftigt sich Beck mit nachhaltigem Handeln im Alltag und zeigt, dass Popkultur und gesellschaftliche Verantwortung eng verbunden sein können. Dieses Profil verleiht ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany eine zusätzliche Dimension.