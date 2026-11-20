Die Fantastischen-Vier-Mitglieder Michi Beck und Smudo kehren zum zehnten Mal als Team bei The Voice of Germany zurück. Hintergründe zur aktuellen Staffel und Historie.

Die sechzehnte Staffel der Castingshow The Voice of Germany startet mit einem festen Gesichter-Panorama. Michi Beck und Smudo sind zum zehnten Mal als festes Jurymitglied in der Sendung vertreten. Beide Künstler treten gemeinsam in der Rolle als Coach auf und betreuen ein gemeinsames Talent-Team unter dem Namen Team Fanta. Ihre langjährige Präsenz prägt die Struktur des Formats seit über einem Jahrzehnt maßgeblich.

Struktur und Ablauf der aktuellen Castingshow

Das Grundgerüst der Sendung bleibt stabil, um die besten neuen Gesänge im deutschsprachigen Raum zu finden. Die erste Hürde für Kandidaten sind die Blind Auditions, bei denen die Jury ausschließlich auf die Stimmgüte reagiert. Ein qualifizierter Start ermöglicht den Zugang zu den darauffolgenden Battles. In diesen direkten Duellen beweisen die Teilnehmer ihre Bühnenreife. Die Sing-offs bilden die nächste Filterstufe, wo Songs aus den Blind Auditions erneut aufgeführt werden müssen.

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Die finale Phase wird durch die Live-Shows bestimmt. Hier entscheiden die Coaches gemeinsam mit dem Fernsehpublikum über den weiteren Verbleib der Bewerber. Die Jury selbst übernimmt dabei eine doppelte Funktion. Sie identifiziert nicht nur neues Potenzial, sondern begleitet die gewählten Sänger professionell durch die gesamte Wettbewerbsphase. Die Gesamtgruppe setzt sich aus vier regulären Coaches und einem speziellen Comeback-Coach zusammen. Nico Santos ist als einer der festen Coaches in dieser Konstellation vertreten.

Erfolgsbilanz und historische Meilensteine

Die Zusammenarbeit von Michi Beck und Smudo begann in der vierten Staffel von The Voice of Germany im Jahr 2014. Ihr Debüt war sofort mit einem großen Erfolg gekrönt. Charley Ann Schmutzler gewann die vierte Staffel unter der Betreuung des Duos. Dieses Niveau konnten sie im darauf folgenden Jahr verteidigen. Jamie-Lee Kriewitz sicherte sich den Titel in der fünften Staffel ebenfalls für Team Fanta.

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Ergebnisse dieser Art machen Beck und Smudo zu den erfolgreichsten Coaches in der Geschichte der Show. Darüber hinaus haben sie ihr Engagement auf das Schwesterformat The Voice Kids ausgeweitet. Dort traten sie mehrfach als Trainer in Erscheinung. Die Jubiläumsstaffel im Jahr 2022 brachte einen weiteren Triumph hervor. Georgia Balke gewann die zehnte Ausgabe der Kids-Variante. Damit hat das Duo seine Dominanz über mehrere Generationen von Talenten bewiesen.

Hintergründe zur Band Die Fantastischen Vier

Die Wurzeln dieser langjährigen Partnerschaft liegen in Stuttgart in den späten 1980er-Jahren. Michi Beck und Smudo gründeten dort gemeinsam mit Thomas D. und And.Ypsilon die Gruppe Die Fantastischen Vier. Der Durchbruch im Mainstream gelang 1992 mit dem Hit Die da!?. Der Song erreichte Platz zwei der deutschen Singlecharts. Damit wurden sie zur ersten deutschsprachigen Rap-Band mit einer derart hohen Chartplatzierung.

Dieser Erfolg ebnete den Weg für Hip-Hop in Deutschland. Smudo prägt die Musikgruppe primär durch seine Rap-Partien und die Textarbeit. Michi Beck übernimmt die Rollen als DJ, Produzent und Rapper. Seit mehr als drei Jahrzehnten stehen beide Künstler regelmäßig gemeinsam auf der Bühne. Ihre Arbeit umfasst Produktionen wie die Alben der Jazzkantine. Zudem sind sie in verschiedenen Film- und Fernsehprojekten zu sehen.

Gesellschaftliches Engagement und private Interessen

Über die Musik hinaus engagieren sich beide Künstler stark in gesellschaftlichen Fragen. Smudo nutzt seine öffentliche Präsenz für diverse Projekte. Er ist seit vielen Jahren beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring aktiv. Sein eigenes Rennstall-Team namens Four Motors setzt auf Nachhaltigkeit. Anfangs nutzten sie Fahrzeuge mit Rapsöl, heute kommen Biokraftstoffe und Bauteile aus Naturfasern zum Einsatz.

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Smudo ist zudem Hobbypilot mit einem gültigen Pilotenschein. Er betreibt ein eigenes Flugzeug und nutzt den Motorsport als Ausgleich. Michi Beck hingegen setzt politische Akzente. 2016 erhielten er und die Bandkollegen den Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Die Auszeichnung würdigte das langjährige soziale und ökologische Engagement. Seit 2007 fördert die Gruppe die Initiative Laut gegen Nazis. Beck lädt regelmäßig Geflüchtete zu Konzerten ein und positioniert sich klar gegen Atomkraft. Für ihn sind Popkultur und soziale Verantwortung untrennbar verbunden.