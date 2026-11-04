Michigan setzt ab 2026 KI zur Gefängnisrisikobewertung ein

Der Bundesstaat Michigan führt ab Dezember 2026 eine KI-Software von Recidiviz zur Gefährdungsanalyse ein. Ziel ist eine präzisere Risikobewertung, doch Experten warnen vor Verzerrungen.

Der Bundesstaat Michigan bereitet den Einsatz einer künstlichen Intelligenz für den Justizvollzug vor. Ab Dezember 2026 soll eine spezielle Software in mehreren Männergefängnissen im Pilotprojekt getestet werden. Diese Technologie bewertet Häftlinge nach ihrem potenziellen Gewaltrisiko und ordnet sie in fünf verschiedene Sicherheitsstufen ein. Die Justizvollzugsbehörde des Staates erhofft sich durch diese technische Umstellung eine signifikante Verbesserung der Verfahrensabläufe und eine um rund 30 Prozent genauere Risikoeinschätzung im Vergleich zur bisherigen Praxis.

Technologie von Recidiviz übernimmt Einstufung

Die zugrundeliegende Software stammt von der gemeinnützigen Technologieorganisation Recidiviz. Diese Organisation hatte ihre Wurzeln ursprünglich in einem datengetriebenen Forschungsprojekt, bevor sie sich zur Entwicklung solcher Assessments weiterentwickelte. Bisher war ein Gremium aus Gefängnismitarbeitern zuständig für die Beurteilung der Insassen. Die neue KI-Technologie soll künftig helfen, die Unterbringung der Häftlinge organisatorisch zu optimieren und die Wahrscheinlichkeit künftiger Gewalttaten präziser vorherzusagen. Dies markiert einen fundamentalen Wechsel von der menschlichen Urteilsfindung zur algorithmischen Steuerung.

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Sicherheitsstufen bestimmen Häftlingsalltag

Die durch die KI generierte Sicherheitsstufe hat unmittelbare Konsequenzen für den Alltag der Inhaftierten. Sie entscheidet direkt darüber, mit welchen Mitgefangenen ein Häftling zusammenlebt und in welcher Wohngruppe er untergebracht wird. Darüber hinaus legt die Einstufung fest, welche Programme, Schulungen oder Unterstützungsangebote einem Insassen gewährt werden. Ein höheres Risiko kann den Zugang zu rehabilitativen Maßnahmen erschweren oder ganz blockieren. Die Genauigkeit dieser Entscheidungen hängt dabei maßgeblich von der Qualität und Vollständigkeit der Eingangsdaten ab, die dem Algorithmus zur Verfügung gestellt werden.

Befürchtungen wegen historischer Datenfehler

Experten und Kritiker äußern erhebliche Bedenken regarding der Zuverlässigkeit und Fairness des Systems. Es besteht die Sorge, dass falsche Daten oder implizite Vorurteile in der Software zu schwerwiegenden und ungerechtfertigten Folgen für die Betroffenen führen können. Die Vergangenheit solcher Systeme in anderen Bundesstaaten zeigt, dass Verzerrungen keine theoretische Gefahr, sondern eine reale Praxis sein können. Die Abhängigkeit von historischen Daten birgt das Risiko, bestehende Ungleichheiten im Justizsystem algorithmisch zu zementieren.

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ProPublica untersucht ähnliche Risiken in Louisiana

Warnungen vor systematischen Fehlern stützen sich auf frühere Untersuchungen in anderen US-Bundesstaaten. Ein Bericht der Nachrichtenorganisation ProPublica deckte beim Einsatz eines ähnlichen Risikoanalyse-Programms in Louisiana gravierende Mängel auf. Die Studie ergab, dass die zur Einstufung verwendeten Daten rassistisch verzerrt waren. Diese Verzerrung benachteiligte Häftlinge aufgrund ihrer sozialen Herkunft und ihres Hintergrunds systematisch.

Ungerechtfertigte Zuweisungen durch algorithmische Fehler

Folge dieser diskriminierenden Datenbasis war, dass viele Gefangene in Louisiana aufgrund falscher Merkmale und nicht aufgrund ihres tatsächlichen Verhaltens ungerechtfertigt höhere Risikoeinstufungen erhielten. Kritiker fürchten, dass Michigan diesen Fehler wiederholen könnte, wenn die Datenbasis nicht sorgfältig auf Fairness und Objektivität geprüft wird. Die Einführung der KI in Michigan steht somit unter dem Druck, sowohl die versprochene Präzision zu liefern als auch ethische Standards einzuhalten, um weitere Fehlurteile aufgrund technischer Bias zu vermeiden.