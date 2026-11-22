Mick Flick, Enkel des NS-belasteten Industriellen Friedrich Flick, ist im Alter von 82 Jahren nach einem Sturz während eines Kuraufenthalts gestorben.

Friedrich Christian Mick Flick ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Unternehmer und Kunstsammler starb am 20. November in Rosenheim in Oberbayern an den Folgen eines Sturzes, den er wenige Tage zuvor erlitten hatte. Das berichtete zunächst die Bild-Zeitung, die Familie bestätigte den Tod in einer Mitteilung.

Der Sturz ereignete sich nach Bild-Informationen während eines Aufenthalts im Gesundheitsresort Lanser Hof am Tegernsee. Flick hatte den Kopf getroffen und wurde später in einem Krankenhaus in Bayern behandelt, wo er verstarb. Mit seinem Tod endet das Leben eines Mannes, der als Erbe eines großen Vermögens und einer schwer belasteten Familiengeschichte bekannt war.

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Sturz während eines Kuraufenthalts am Tegernsee

Der Sturz von Mick Flick im Lanser Hof führte zu seinem Tod in Rosenheim. Nach den Angaben der Familie hatte er sich die Verletzung während eines Kuraufenthalts zugezogen, und seine Angehörigen waren in den Stunden seines Ablebens an seiner Seite.

In der Mitteilung der Familie heißt es, Dr. Friedrich Christian Flick sei an den Folgen eines Sturzes gestorben, den er wenige Tage vor seinem Tod erlitten habe. Die Familie nannte keine weiteren Details zum Hergang des Unfalls.

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Nach Bild-Informationen wollte Flick mit Freunden in Kürze zu einer Kunstreise nach Ägypten aufbrechen. Diese Reise kam nicht mehr zustande. Flick lebte bis zuletzt im Schweizer Nobelort Gstaad, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Catherine Burda, die 61 Jahre alt ist.

Familienerbe und die Debatte um die NS-Vergangenheit

Mick Flick war der Enkel des Industriellen Friedrich Flick, der während der NS-Zeit einen Konzern mit Rüstungsbezug führte. Der Konzern setzte Zehntausende Zwangsarbeiter ein. Friedrich Flick wurde im Nürnberger Flick-Prozess zu sieben Jahren Haft verurteilt und verbüßte rund drei Jahre davon.

Als Mick Flick seine Kunstsammlung der Öffentlichkeit präsentieren wollte, entbrannte eine heftige Debatte. Kritiker fragten, ob ein Vermögen mit Wurzeln in den Geschäften der NS-Zeit durch prestigeträchtige Kunst gesellschaftlich 'reingewaschen' werde. In dieser Auseinandersetzung fiel auch das Wort 'Blutgeld'. Bei der Präsentation im Hamburger Bahnhof in Berlin im Jahr 2004 war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder zugegen, der heute 82 Jahre alt ist.

Flick selbst stellte sich der Vergangenheit seiner Familie. Er ließ deren Geschichte wissenschaftlich untersuchen. Außerdem zahlte er 2005 fünf Millionen Euro an die Stiftung 'Erinnerung, Verantwortung und Zukunft', die unter anderem Leistungen an ehemalige Zwangsarbeiter organisierte.

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Kunstsammlung, Skandale und Jetset-Leben

Mick Flick baute eine der bedeutendsten privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst auf. Anfang der 2000er-Jahre umfasste sie rund 2500 Werke, darunter Arbeiten von Gerhard Richter, Bruce Nauman, Isa Genzken, Cy Twombly und Georg Baselitz. Als sein Lieblingsmaler galt Martin Kippenberger, der 1997 starb.

Auch das Privatleben des Erben stand immer wieder im Blickpunkt. Am 20. Januar 1978 heiratete er in Gstaad das spanische Model Andrea de Portago, die damals 26 Jahre alt war, während Flick 33 war. Die Ehe blieb kinderlos und wurde 1979 geschieden. In den 1970er-Jahren wurde Flick häufig auf Jetset-Partys mit der Reeder-Erbin Christina Onassis gesehen.

Der Name Flick war zudem mit der sogenannten Flick-Affäre verbunden. In den 1980er-Jahren kamen illegale Parteispenden in Höhe von 26 Millionen Mark ans Licht. Eberhard von Brauchitsch, der zentrale Manager des Konzerns in dem Skandal, nannte die Zahlungen 'politische Landschaftspflege'. Der damalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff musste 1984 zurücktreten und wurde später wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

Zu Flicks engsten Freunden gehörte der Künstler Rolf Sachs, 71 Jahre alt, Sohn des Playboys Gunter Sachs, der 2011 starb. Rolf Sachs äußerte sich gegenüber Bild mit den Worten, er sei ganz geschockt und tief traurig, auch für die Familie von Mick Flick.