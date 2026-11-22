Der Unternehmer und Kunstsammler Mick Flick starb im Alter von 82 Jahren in Rosenheim. Fußball-Legende Günter Netzer trauert um einen wertvollen Freund und beschreibt ihn als bescheidene Persönlichkeit.

Der deutsche Unternehmer, Milliardär und renommierte Kunstsammler Friedrich Christian "Mick" Flick ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der langjährige Freund von Fußball-Legende Günter Netzer starb am 20. November in Rosenheim in Oberbayern an den Folgen eines Sturzes, der sich wenige Tage zuvor während eines Kuraufenthalts am Tegernsee ereignete. Für die deutsche Sport- und Wirtschaftselite bedeutet dieser Tod den Verlust einer besonderen, bodenständigen Persönlichkeit.

Ursache des Todes und Bestätigung durch Netzer

Die Todesnachricht erreichte Günter Netzer völlig überraschend und löste bei dem 82-jährigen Ex-Nationalspieler einen tiefen Schock aus. Netzer bestätigte der Bild-Zeitung den Tod des Freundes und betonte, dass die Nachricht für ihn und seine Frau Elvira wie aus dem Nichts kam. Er würdigte Mick Flick als einen Menschen, auf den man sich immer verlassen konnte, der jedoch trotz seines immensen Reichtums stets bescheiden und von großer Klasse geblieben ist.

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Dreißigjährige Freundschaft in der Schweiz

Die tiefe Verbundenheit zwischen dem Fußball-Ikone und dem ehemaligen Chef der Flick-Industriellen beginnt vor etwa 35 Jahren in der Schweiz. Günter Netzer lernte Mick Flick im Jahr 1986 in Gstaad kennen, als der ehemalige Profifußballer nach der Schweiz zog und häufig in dieser Region weilte. Beide fühlten sich im Dunstkreis einer gemeinsamen, eng befreundeten Familie sehr nahe. Die Freundschaft basierte auf dem Verständnis auf Augenhöhe, welches sich über Jahrzehnte hielt und durch ihre gemeinsamen Interessen an Kunst und Gesellschaft gefestigt wurde.

Lebensweg von Flick bis nach Saanen

Friedrich "Mick" Flick schied gemeinsam mit seinem Bruder Gert Rudolf im Jahr 1975 aus der Familienfirma "Friedrich Flick KG" aus. Dieser Schritt markierte den Anfang eines neuen Lebensabschnitts, der ihn von Deutschland in die Schweiz führte. Nach einem ersten Aufenthalt in Luzern ließ er sich schließlich in der Nähe von Gstaad nieder. Im Jahr 1985 erwarb er ein Chalet in der kleinen Nachbargemeinde Saanen, wo er bis zu seinem Tod mit seiner Partnerin Catherine Burda lebte und sein Leben in Ruhe und Zurückhaltung gestaltete.

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Gemeinsame Interessen an Kunst und Fußball

Neben der Kunst verband die beiden Freunde auch das Thema Fußball, wobei Flicks Interesse nicht primär taktischer Natur war. Der Unternehmer beschäftigte sich vielmehr mit den sozialen Aspekten des Sports, insbesondere damit, wie Profispieler mit ihrer plötzlichen Berühmtheit und dem damit verbundenen Lebenswandel umgehen. Netzer erinnerte sich an intensive Gespräche über die Entwicklung des Fußballs über die Jahrzehnte hinweg, hin zu den heutigen extrem hohen Spitzeneinkommen.

Nachlass und Erinnerungen an einen Bodenständigen

Günter Netzer resümiert, dass Mick Flick sich immer für die tieferen geistigen und menschlichen Dinge interessierte, was ihre Verbindung so wertvoll machte. Für Netzer bleibt Flick eine Person, an die er sich täglich erinnern wird, und ein Freund, der trotz seiner Stellung im Reichtum bodenständig blieb. Der Tod von Friedrich "Mick" Flick markiert das Ende einer Ära der Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten beruhte.