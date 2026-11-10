Mick Jaggers Fitnessgeheimnis: Warum der 83-Jährige auf der Bühne rockt

Mick Jagger bleibt mit 83 fit dank intensiver Bewegung und mediterraner Ernährung. Experten analysieren sein Trainingsprogramm mit Sprint, Kraft und Yoga.

Mick Jagger feiert mit 83 Jahren weiterhin Bühnenauftritte weltweit, obwohl er seit mehr als 60 Jahren als Frontmann der Rolling Stones aktiv ist. Der Musikstar zeigt, dass ein ambitionierter Sportmix aus Sprint, Radfahren, Schwimmen und Kickboxen sowie Tanzen, Ballett, Yoga und Pilates notwendig ist, um die körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Sein Ansatz widerlegt das Vorurteil, im hohen Alter müsse man sich schonen, und betont stattdessen die Notwendigkeit intensiver Belastungen für die Gesundheit.

Experte bewertet Jaggers hohes Laufpensum

Der Fitnessexperte Jörn Giersberg analysiert die körperliche Verfassung des Rockstars und teilt die Meinung, dass intensive körperliche Anstrengungen auch im fortgeschrittenen Alter wichtig sind. Er kritisiert jedoch das tägliche Joggen über zwölf Kilometer, das Jagger praktiziert, als nicht generell empfehlenswert für Menschen in seinem Alter. Giersberg verweist darauf, dass zwar einige Individuen genetisch gute Voraussetzungen für Ausdauersport mitbringen, das tägliche Cardio-Training aber eher kontraproduktiv sein kann, wenn es nicht durch Muskelaufbau ausgeglichen wird.

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Empfohlener Trainingsmix für Senioren

Jörn Giersberg rät älteren Menschen dazu, sich schwerere Gewichte zu heben und kurze Sprints einzubauen, da diese Methoden den Testosteronspiegel positiv beeinflussen können. Im Vergleich zum reinen Ausdauertraining fördert der Kraftsport den Muskelaufbau, der für die Stabilität und Mobilität im Alter entscheidend ist. Dieser Ansatz steht im Kontrast zu Jaggers hohem Trainingspensum, das aus fünf bis sechs Tagen Training pro Woche besteht, was für andere 80-Jährige eventuell zu intensiv wäre und die notwendige Erholungsphase verkürzen könnte.

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Ernährung nach mediterranem Vorbild

Die Lebensweise des Musikers wird durch eine Diät ergänzt, die stark an der Mittelmeerküche orientiert ist. Der Speiseplan enthält reichlich Obst, Gemüse, Olivenöl und fettreichen Seefisch, während der Konsum von rotem Fleisch, stark verarbeiteten Lebensmitteln sowie raffinierten Kohlenhydraten wie Weißbrot minimiert wird. Diese Ernährungsform gilt als besonders vorteilhaft für Herz und Kreislauf und unterstützt somit die hohe körperliche Belastbarkeit während der Tourneen.

Bedeutung von Regeneration und Balance

Zwischen den harten Trainingseinheiten muss der Körper ausreichend Zeit zur Regeneration erhalten, was ein zentraler Bestandteil des Erfolgs ist. Jörn Giersberg warnt vor täglichem Krafttraining, da Erholungsphasen essenziell sind, um Überlastungsschäden zu vermeiden. Die Kombination aus vielfältigen Bewegungsförderung, spezialisierter Ernährung und bewusster Regeneration ermöglicht es Mick Jagger, seine Karriere bis heute mit voller Energie fortzusetzen, ohne dabei seine Gesundheit zu gefährden.