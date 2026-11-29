Daniel Thioune betont die Entwicklung von Mick Schmetgens. Der 19-Jährige zeigt despite Fehler gegen Gladbach Fortschritte und schnelle Laufleistungen.

Werder Bremen und sein Trainer Daniel Thioune zeigen sich gelassen bezüglich der Leistungen von Innenverteidiger Mick Schmetgens. Der 19-Jährige hat sich in dieser Spielzeit als zuverlässiger Ergänzungsspieler etabliert, der regelmäßig als Einwechselspieler zum Einsatz kommt und dabei durch konstant gute Auftritte auffällt. Seine jüngsten Aktionen auf dem Platz, insbesondere im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, stehen jedoch im Fokus der öffentlichen und medialen Debatte um den jungen Defensivspieler.

Thioune bewertet Schmetgens Fehler konstruktiv

Im Duell gegen Gladbach, das mit einem 3:3 endete, geschah eine seltene Ausnahme, da Mick Schmetgens die Partie nicht durchgehend von der Bank aus begleitete. Nach der Pause tauschte Trainer Daniel Thioune den Startelf-Debütanten Paul Erevbenagie aus, der ebenfalls 19 Jahre alt ist, gegen den jungen Verteidiger. Diese Umstellung führte jedoch schnell zu Problemen in der Defensive, als der Ball kurz darauf im Tor von Werder Bremen landete. Die neu formierte Dreierkette, wobei Schmetgens eine zentrale Rolle innehatte, agierte in dieser Phase zu passiv.

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Etwas später führte die defensive Lücke erneut zum Treffer zum 1:3, wobei der gegnerische Angreifer Honorat erneut erfolgreich war. Anstatt den Spieler zu kritisieren, erklärte Thioune, dass Schmetgens in solchen Situationen früher attackieren und den Angreifer aus der Deckung locken müsse. Dennoch betonte der Coach, dass er Fehler dieser Art akzeptiert, da sie zur natürlichen Entwicklung der jungen Spieler gehören. Thioune äußerte, dass er es mag, wenn seine Jungs Fehler machen, da diese notwendig sind, um im Prozess des Vorankommens zu lernen.

Positive Signale trotz schwächerer Auftritte

Trotz der defensiven Schwächen räumt Daniel Thioune ein, dass sein U20-Nationalspieler auch schwächere Performances liefert, was er jedoch in einen größeren Kontext stellt. Der Trainer weist darauf hin, dass es sich um einen 19-Jährigen handelt, der sich noch in einem intensiven Wachstumsprozess befindet. Gegen Gladbach konnte Schmetgens jedoch auch positive Leistungen abrufen, die den Aufbau der Offensive unterstützen. Besonders hervorzuheben ist seine Flanke auf den Torschützen, die mit linker Fußkraft und voller Überzeugung ausgeführt wurde.

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Thioune lobte explizit, wie sich der Spieler von den negativen Momenten zuvor nicht beeindrucken ließ und trotzdem mutig zur Tat schritt. Schmetgens absolvierte gegen Gladbach seinen neunten Saisoneinsatz und festigt damit seinen Platz im Kader. Seine Fähigkeiten auf dem Feld, insbesondere seine Schnelligkeit, unterstreichen sein Potenzial weiter. Im Vergleich zu Gladbach war der seit 2021 bei Werder Bremen spielende Spieler aus Buxtehude mit einer Spitzengeschwindigkeit von 34,39 km/h der schnellste Spieler der Werder-Mannschaft.

Positionswechsel und Vertragsdetails im Fokus

In der Bundesliga kommt Mick Schmetgens häufig auf den ungewohnten Positionen des Außenverteidigers zum Einsatz, obwohl sein primäres Zuhause das Zentrum der Defensive bleibt. Auch auf den Flügeln kann er mit gutem Tempo punkten und bietet dem Team taktische Flexibilität. Seine Marktwerteinschätzung wurde in dieser Saison auf 3 Mio. Euro gesteigert, was die wachsende Bedeutung des Spielers im Verein spiegelt. Diese finanzielle Einstufung korreliert mit seinen sportlichen Entwicklungen und der hohen Einschätzung durch das Trainerstab.

Die technische Ausstattung und die Auszeichnungen unterstreichen sein Talent weiter. Im September wurde Schmetgens vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze in der Kategorie U19 ausgezeichnet. Diese Ehrung bestätigt seine herausragende Leistung auf nationaler Ebene und ist ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Die Kombination aus individuellen Auszeichnungen, Vertragsdetails und trainerseitigem Vertrauen schafft eine stabile Grundlage für seine weitere Entwicklung in der höchsten deutschen Spielklasse.