Mick Schumacher begeistert und sagt, ihr habt es verdient

Mick Schumacher trat bei seinem Debüt bei den Indy 500-Rennen auf und zeigte sich begeistert. Er schloss das Rennen als bester Neuling ab und brachte nach turbulenten 500 Meilen eine Truppe davon, warum es im Rennsports das größte Spektakel sein soll.

Mick Schumacher , Sohn von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, zeigte seine Begeisterung nach seinem fulminanten Start beim Indy 500-Rennen . Schon als bester Neuling hat er das Rennen gewonnen und bezeichnet es als fantastisch.

Schumacher hat Hoffnung auf bessere Ergebnisse in Zukunft und dankt seiner Mannschaft für die Unterstützung. Jedoch hat er betont, dass er sich seiner rauhen und turbulenten 500-Mäler-Reise rundum wohlfühlt. Er hat nun verstanden, warum einige sagen, dass das Rennen das größte Spektakel im Motorsport ist. Bei seiner Debütparade auf dem historischen Grand Prix-Kurs schloss er das Rennen auf dem 18.

Rang ab. Seine bislang beste Platzierung in der Rookie-Saison des IndyCar ist jetzt vor ihm. Bei der 110. Ausgabe wurde die Trophäe von der schwedischen Star-Pilot Felix Rosenqvist gewonnen.

Der und David Malukas machten den Tagesverlauf spannend. Die Rennen war geprägt von schnelle Fahrerwechsel und turbulenten Sprinteinläufen. Den letzten Stop für den deutschenfahren Sacha war sein letzter Stopp, der ihn erneut in die Top 20 rutscht, warf ihn aus den Top 20. Der Debütant hat es geschafft, sich kulinarisch dieser Rolle zu entledigen.

Lediglich Routinier Takuma Sato landete als Zehnter vor Schumacher. Zum Abschluss hat er betont, dass die Strecke sauber war, aber die Außenbahn nicht und nennt den Mauer-Touch-Fall als Einziger Punkt seiner Rennfahrt





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