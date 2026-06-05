Mick Schumacher in der IndyCar-Serie: Letzter Platz nach acht Rennen, aber Optimismus für den Rest der Saison

Trotz eines vielversprechenden Starts beim Indy500 bleibt Mick Schumacher in der IndyCar-Saison 2024 am Tabellenende. Nach acht Rennen belegt er mit 75 Punkten den letzten Platz, hat aber mehr Zähler als die Rookies des Vorjahres zum selben Zeitpunkt. Nicht selbstverschuldete Zwischenfälle und technische Probleme bremsen ihn, doch sein Fahrstil verbessert sich. Team und Fahrer arbeiten an der Fehlerquote, um in der verbleibenden Saison noch Boden gutzumachen.

Mick Schumacher , der ehemalige Formel-1-Pilot, startet in dieser Saison in der NTT IndyCar Series für das Honda Rahal Letterman Lanigan Racing Team. Nach acht Rennen liegt er jedoch mit 75 Punkten auf dem letzten Platz der Fahrerwertung, die mehr als ein Rennen bestritten haben.

Der Rückstand auf Tabellenführer Alex Palou beträgt 252 Punkte. Seine beiden Rookie-Kollegen haben jeweils 38 und 53 Punkte mehr als er. Beim Saisonauftakt in St. Petersburg schied Schumacher bereits nach vier Kurven durch einen unverschuldeten Unfall mit Sting Ray Robb aus. Beim zweiten Rennen gab es Probleme beim Boxenstopp, weil der Schlagschrauber versagte, sodass er als 18. ins Ziel kam.

Es folgten Platzierungen 22, 24, 17 (persönliche Saisonbestleistung in Long Beach), 20 (Indianapolis Grand Prix) und 21 (Detroit). Damit blieb er in den ersten acht von 17 Rennen ohne vordere Platzierung.

Allerdings musste er auch mehrere nicht selbst verschuldete Rückschläge hinnehmen, darunter den Unfall in St. Petersburg, technische Probleme in Phoenix und einen Regelwerk-Irrtum in Alabama. Bei anderen Rennen, wie in Arlington, wurde er für eigene Fehler bestraft, zum Beispiel weil er im Qualifying gegen die Wand fuhr und im Rennen mit neun Runden Rückstand ankam.

Besonders enttäuschend verlief das Indy500 für ihn: Nach einer guten strategischer Position während einer Gelbphase und einem Restart sah es zunächst nach Platz zwei aus, doch er fand nicht genug Grip und musste sich gegen David Malukas verteidigen. Zwar fuhr er zunächst weiter, aber in Runde 85 musste er wegen einer defekten Funkverbindung die Box ansteuern. Nach acht Runden Reparaturzeit belegte er am Ende nur Rang 21. Aktuell ist Halbzeit in der Saison, und Schumachers bestes Ergebnis bleibt der 17.

Platz in Long Beach. In der Gesamtwertung rangiert er auf Platz 25, dem letzten Platz. Zum Vergleich: Die Rookies der Vorsaison hatten nach acht Rennen 67 und 65 Punkte, Schumacher hat bereits 75, was zeigt, dass er sich trotz der schwachen Platzierungen punkten kann. Es braucht jedoch Zeit, sich an die neue Serie zu gewöhnen.

Sein Team gibt zu, dass das Auto nicht an der Spitze mitfahren kann und man verstehen müsse, warum der Speed der Top-Fahrer nicht mitgehalten werden kann. Schumacher selbst äußert sich insgesamt zufrieden mit seiner Rookie-Leistung und betont den Spaß und die persönliche Entwicklung. Sein Fahrstil zeigt einen Aufwärtstrend, doch leichtsinnige Fehler, sowohl von ihm als auch vom Team, müssen abgestellt werden.

Die Saison ist noch lang, und die anstehenden Rennen in St. Louis und darüber hinaus bieten Chancen, die Ergebnisse zu verbessern





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