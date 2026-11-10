Mick Schumacher will IndyCar-Rennen nach Deutschland holen

Mick Schumacher träumt von einem Heimrennen in Deutschland. Er nennt Nürburgring und Hockenheim als potenzielle Ziele für die Rückkehr der IndyCar-Serie nach Europa.

Der 27-jährige Mick Schumacher hat seinen ambitionierten Traum nach einem IndyCar-Rennen in Deutschland geäußert. Der ehemalige Formel-1-Pilot möchte die US-Rennserie mittelfristig zurück auf deutsche Boden bringen. Für seine favorisierten Schauplätze nennt er konkret den Nürburgring sowie die Rennstrecke in Hockenheim. Diese Stationen hätten das meiste Potenzial für eine solche Veranstaltung.

IndyCar-Rückkehr nach Europa im Jahr 2027

Die IndyCar-Serie plant bereits für das Jahr 2027 eine markante Erweiterung des Kalenders nach Europa. Am 18. Juli steht dort erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder ein Rennen auf dem Kontinent an. Der Austragungsort für diesen historischen Rückkehrlauf ist der Circuit de Barcelona-Catalunya. Damit endet die lange Abwesenheit der amerikanischen Rennwagen aus europäischen Rennen.

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Historische Vorläufer gab es bereits im frühen 21. Jahrhundert. Zwischen 2001 und 2003 gastierte die Champ-Car-Serie, die direkte Vorgängerin der heutigen IndyCars, auf dem Lausitzring. Diese früheren Events zeigten, dass deutsche Strecken für das nordamerikanische Rennformat grundsätzlich geeignet sind und bei Fans auf Interesse stoßen konnten.

Schumachers persönliche Favoriten für ein Heimspiel

Bei der Suche nach dem idealen Austragungsort für ein potentielles Heimspiel hat sich Mick Schumacher bereits klar positioniert. Sein absoluter Favorit ist der Nürburgring. Die legendäre Rennstrecke in der Eifel ist ihm als Schauplatz am liebsten. Dort würde er sein privates Traumrennen am liebsten sehen.

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Doch auch Hockenheim kommt als möglicher Kandidat infrage. Schumacher bewertet die Südstrecke als Ort mit sicher dem höchsten Potenzial für die IndyCar-Serie. Zudem gibt es einen starken persönlichen Bezug zu dieser Rennbahn. Die Strecke ist für ihn auch aus individuellen Gründen ein guter Ort für ein Event.

Verbindung zu Hockenheim durch Formel-3-Titel

Die besondere Verbindung zwischen Mick Schumacher und Hockenheim reicht weit in seine Vergangenheit zurück. Im Jahr 2018 feierte er dort einen seiner größten Erfolge in der Motorsport-Karriere. Er gewann den Meistertitel in der Formel-3-Meisterschaft. Das Finale dieser Saison fand genau auf der Hockenheimring-Strecke statt.

Dieser Erfolg unterstreicht seine Vertrautheit mit den Bedingungen und der Atmosphäre auf dieser deutschen Rennstrecke. Hockenheim ist somit nicht nur ein strategisch guter Standort für die Serie, sondern auch ein Ort mit emotionaler Bedeutung für den Fahrer. Seine Präferenz für diese Lokation basiert auf beiden Faktoren: der technischen Eignung und der persönlichen Geschichte. Diese Kombination macht Hockenheim zu einem der Top-Kandidaten für zukünftige Veranstaltungen. Schumacher hofft nun auf eine Realisierung dieses Plans, der sowohl sportlich als auch wirtschaftlich attraktiv wäre. Die Medienrunde bestätigte, dass dies ein fester Bestandteil seiner langfristigen Überlegungen ist. Der Weg dorthin erfordert jedoch noch viele Diskussionen mit den Verantwortlichen der Serie.