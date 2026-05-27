Mick Schumachers Sohn holt "Rookie of the Year"-Award bei "Indy 500"

Mick Schumachers Sohn hat seinen ersten großen Erfolg in der amerikanischen Rennszene erzielt. Der 27-jährige Sohn des Rennfahrer-Legenden Michael Schumacher hat den "Rookie of the Year"-Award bei der Siegerehrung des legendären "Indy 500"-Rennens in Indiana erhalten.

Mick Schumacher s Sohn hat seinen ersten großen Erfolg in der amerikanischen Rennszene erzielt. Der 27-jährige Sohn des Rennfahrer-Legenden Michael Schumacher hat den "Rookie of the Year"-Award bei der Siegerehrung des legendären " Indy 500 "-Rennens in Indiana erhalten.

Neben dem sportlichen Erfolg zeigte sich Mick Schumacher auch in der Öffentlichkeit mit seiner neuen Freundin Clara Ramos, einer portugiesischen Studentin und Musikerin. Die beiden waren bereits im Januar exklusiv von BILD über Micks neue Liaison berichtet worden, als sie eng umschlungen beim Golfen auf Mallorca fotografiert worden waren. Clara Ramos ist nicht nur an der Geige ein Profi, sondern sitzt auch fest im Sattel. Sie ist eine portugiesische Studentin und Musikerin, die bereits seit ihrem fünften Lebensjahr Geige spielt.

In einer kurzen Videosequenz zeigte sie sich vor sieben Wochen im Sattel eines Quarter Horse auf dem weitläufigen Trainingsplatz der Familie Schumacher in Texas. Die Zeit war offenbar reif für den ersten Auftritt im Blitzlicht. Mick Schumacher wartet lieber länger ab, bevor er eine neue Frau zu früh in der Öffentlichkeit zeigt. Auch seine Ex-Freundin, ein dänisches Model, hatte Mick erst nach vielen Monaten Schnupperzeit auf einen roten Teppich mitgenommen.

In der Liebe läuft's offenbar so gut wie lange nicht. Auch beruflich scheint Schumis jüngstes Kind in der amerikanischen Rennszene Fuß zu fassen. Immerhin ist er der einzige Deutsche, der die drei legendärsten Rennen des Motorsports - die "Indy 500", die "24 Stunden von Le Mans" und die "24 Stunden von Daytona" - bereits bestreitet. Mick Schumacher hält seine Trophäe für den "Rookie of the Year"-Award auf der Bühne hoch.

Beim Rennen am 24. Mai war er als Bester unter vier Neulingen ins Ziel gekommen - auf Platz 18 (gestartet von Position 27). Und das in seinem erst zweiten Ovalrennen überhaupt. Dafür gab es einen Bonus von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro)





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