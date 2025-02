Mickey 17: Bongs neuer Blockbuster ist politischer Satire

Der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho ist mit seinem neuen Science-Fiction-Blockbuster Mickey 17 zurück in den Kinos. Der Film, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, ist eine bizarre Satire auf die menschliche Arbeitskraft und die Auswirkungen von Technologie auf unsere Gesellschaft.

Nach seinem Oscar-Gewinn für den Film Parasite kehrt Bong Joon-ho mit einem heiß erwarteten Science-Fiction - Blockbuster zurück. Mickey 17 , mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, ist politischer als viele Hollywood - Blockbuster . Bong Joon-ho ist kein Unbekannter in Hollywood . Sein Science-Fiction - Film Parasite war ein sensationeller Erfolg, der ihm den Oscar für den besten Film einbrachte.

Ein Meilenstein für einen nicht-englischsprachigen Film, der die Möglichkeiten internationaler Meister in Hollywood demonstrierte. In der Vergangenheit haben viele Regisseure nach internationalem Erfolg mit Hollywood-Studios zu kämpfen gehabt. Bong Joon-ho ist sich dieser Herausforderungen bewusst und hat mit seinem neuen Film, Mickey 17, einen einzigartigen Weg eingeschlagen. Der Film ist eine teure Produktion mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar und wurde von Warner Bros. produziert. Mit Robert Pattinson, dem aktuellen Batman, in der Hauptrolle sollte Mickey 17 eigentlich ein Kassenschlager werden. Doch der Film ist mehr als nur ein Action-Blockbuster. Mickey 17 ist eine bizarre Satire, die die menschliche Arbeitskraft und die Auswirkungen von Technologie auf unsere Gesellschaft erforscht. Mickey Barnes, gespielt von Robert Pattinson, ist ein Expendable, ein ersetzbarer Arbeiter, der für gefährliche Missionen eingesetzt wird. Er stirbt im Laufe der Mission und wird durch 3D-Druck aus seinen eigenen Überresten wiederbelebt. Der Film spielt mit den absurden Konzepten der Entfremdung und der Vergänglichkeit der menschlichen Existenz. Eine Trump-Parodie durch Mark Ruffalo ist ein weiterer Höhepunkt des Films. Mickey 17 bietet eine satirische Kritik an der modernen Gesellschaft und den Missbrauch der Macht. Robert Pattinson liefert eine beeindruckende Performance, indem er mehrere Versionen von Mickey Barnes verkörpert. Seine sprachlichen Variationen unterstreichen die karikaturhafte Darstellung der menschlichen Identität. Trotz seiner ambitionierten Thematik wirkt Mickey 17 stellenweise platt und überladen. Bong Joon-hos Fähigkeit, Geschichten ohne Worte zu erzählen, ist in diesem Film weniger prominent. Mickey 17 ist dennoch mutiger und politischer als die meisten Hollywood-Blockbuster. Obwohl er nicht ganz an den Erfolg von Parasite heranreicht, ist er sicherlich ein Film, der zum Nachdenken anregt und die Zuschauer zum Mitdenken zwingt.





moviepilot / 🏆 99. in DE

Mickey 17 Bong Joon-Ho Robert Pattinson Science-Fiction Satire Hollywood Blockbuster

