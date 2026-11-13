Mickie Krause kündigt Hit 10 nackte Friseusen ab

Mickie Krause singt seinen 1999er Hit 10 nackte Friseusen nicht mehr regelmäßig. Der 56-Jährige reagiert auf Sexismus-Diskussionen um Ballermann-Musik und zieht Konsequenzen.

Mickie Krause hat seinen großen Welterfolg "10 nackte Friseusen" aus dem Jahr 1999 aus seinem regulären Live-Programm gestrichen. Der 56-jährige Partysänger gab an, sich mit dem Text des Stücks in der heutigen gesellschaftlichen Debatte nicht mehr wohlzufühlen. Der Song, der ihm vor mehr als 25 Jahren den Durchbruch bescherte, wurde damals in Deutschland extrem häufig gespielt, ohne dass intensive Diskussionen über Sexismus führten.

Neue Haltung zu Ballermann-Klassikern

Mit Kollegin Anna-Maria Zimmermann tritt Mickie Krause seit April bei der Eröffnung der Ballermann-Saison im "Megapark" auf Mallorca auf. Die Zusammenarbeit mit der 37-jährigen Sängerin findet vor dem Hintergrund statt, dass sich die Wahrnehmung von Liedtexten in der Musikbranche fundamental gewandelt hat. Was vor Jahrzehnten als harmloser Party-Evergreen galt, wird heute unter einem strengeren moralischen Filter betrachtet.

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Der ehemalige Star zog bereits Konsequenzen und singt das Lied "10 nackte Friseusen" nur noch selten. Wenn er den Titel auf der Bühne präsentiert, erfolgt dies ausschließlich in einer veränderten Form. Die Darbietung findet dann als langsame Klavierversion im Stil einer Ballade statt. Diese musikalische Umgestaltung spiegelt sein inneres Dilemma wider, zwischen dem Erhalt der eigenen Identität als Hit-Lieferant und dem Respekt vor aktuellen gesellschaftlichen Werten zu balancieren.

Auslöser war die Debatte um DJ Robin

Ein entscheidender Wendepunkt für diese kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Repertoire war die große öffentliche Kontroverse um den Ballermann-Hit "Layla" im Jahr 2022. Das Werk des Duos DJ Robin und Schürze führte zu einer breiten Mediendebatte über sexistische Inhalte in der deutschen Partymusik. Diese Diskussion beschäftigte Mickie Krause nachhaltig und veranlasste ihn, seine eigenen Texte noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

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Die Debatten um "Layla" zeigten, dass das Publikum und die Kritik einen anderen Maßstab anlegen als noch im Jahr 1999. Krause selbst erklärte, dass diese gesellschaftlichen Prozesse ihn dazu gebracht haben, einen anderen Blick auf seinen Text zu werfen. Er erkennt an, dass es zu dieser Zeit solche Diskussionen einfach noch nicht gab, was den unverfrorenen Stil der damaligen Hits ermöglichte.

Privates Drama prägte Lebenswandel

Neben der künstlerischen Neubewertung steht die jüngere Vergangenheit des Sängers im Zeichen persönlicher Härten. Anfang 2022, genauer am 6. Januar, erhielt Mickie Krause während einer Vorsorgeuntersuchung im Zuge der Dreharbeiten zur VOX-Show "Showtime of my Life" die Diagnose Blasenkrebs. Diese Diagnose traf den seit mehr als 25 Jahren etablierten Hit-Autoren in seiner persönlichen Lebensmitte und zwang ihn zu einer grundlegenden Neuorientierung.

Im September desselben Jahres erklärte der Sänger offiziell, dass er krebsfrei sei. Der schwere Eingriff in seine Gesundheit hat seinen Blick auf das Leben und die Zukunft nachhaltig verändert. Die Erfahrung mit der Krankheit hat ihn dazu bewegt, Prioritäten neu zu setzen und sich von der reinen Showbiz-Dynamik zu lösen.

Pläne für die berufliche Zukunft

Mickie Krause hat klare Absichten für seine weitere Karriere und sein privates Leben formuliert. Mit 60 Jahren, also im kommenden Jahr, möchte er beruflich deutlich kürzertreten. Der Fokus soll sich von der intensiven Tournee- und Studiogesellschaft auf die Familie und private Interessen verschieben. Der Plan sieht vor, mehr Zeit mit seiner Frau Ute und den Kindern zu verbringen.

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Krause ist seit 1999 mit seiner Frau Ute verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Töchter und ein Sohn hervor. In der Ruhephase, die er sich für seine sechziger Jahre vornimmt, möchte er die Welt bereisen und seine Energie in private Erlebnisse investieren, statt in die Produktion neuer Ballermann-Hits. Diese Entwicklung markiert das Ende einer Ära für einen der bekanntesten deutschen Party-Sänger.