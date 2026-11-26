Micron: Arbeitskonflikt in Taiwan gefährdet Expansion – Verlagerung nach Singapur droht

) in Taiwan stehen vor wachsenden Unsicherheiten: Ein eskalierender Arbeitskonflikt schürt Befürchtungen, dass der US-Speicherchiphersteller künftige Investitionen nach Singapur umleiten könnte. Dies berichtete die taiwanische Commercial Times am Donnerstag unter Berufung auf den Vorsitzenden des Wealth Magazine, Hsieh Chin-ho.

Hsieh warnte davor, dass die zunehmenden Spannungen mit der Arbeitnehmerseite den Vorstand von Micron dazu veranlassen könnten, geplante Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,6 Billionen NT$ in Taiwan zu überdenken. Im Worst-Case-Szenario drohe die Schließung des Werks in Taoyuan und die Entlassung von rund 3.000 Beschäftigten, so Hsieh. Sichern Sie sich diesen Black Friday 60 % Rabatt auf InvestingPro und erhalten Sie Zugang zu erstklassigen Marktanalysen Im Zentrum des Konflikts stehen Forderungen der Belegschaft nach einem transparenteren Gewinnbeteiligungsmodell.

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Micron profitiert derzeit massiv von der rasant steigenden Nachfrage nach Speicherchips für die Infrastruktur künstlicher Intelligenz. Die Gewerkschaft in Taoyuan fordert eine Ausschüttung von 15 % des operativen Gewinns an die Mitarbeiter und argumentiert, dass die bisherigen Bonusregelungen die finanzielle Ertragskraft des Konzerns nicht adäquat widerspiegeln. Während Micron und die größere Gewerkschaft in Taichung im Oktober eine Einigung erzielten, blieb der separate Streit in Taoyuan ungelöst.