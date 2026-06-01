Microsoft Absage: Windows 12 vorerst ausgeschlossen, KI-Ära mit Nvidia N1X

Microsoft hat die Spekulationen um einen nummerierten Windows-Nachfolger eine Absage erteilt. Stattdessen konzentriert sich der Konzern auf eine Hardware-Ära mit dem Nvidia N1X, einem ARM-SoC mit bis zu 20 ARM-Prozessorkernen und 6.144 CUDA-Kerne.

Microsoft hat die hartnäckigen Spekulationen um einen nummerierten Windows -Nachfolger eine Absage erteilt. Wer auf ein neues Betriebssystem gehofft hat, wird zunächst enttäuscht: Der Konzern verlagert seine große Ankündigung im Rahmen der Computex 2026 von der Software auf die Hardware .

Für klare Verhältnisse sorgte Pavan Davuluri, der bei Microsoft die Bereiche Windows und Surface verantwortet. In einer Stellungnahme zu einem Hardware-Teaser stellte er auf X klar, dass die anstehenden Ankündigungen keine neue Betriebssystem-Version umfassen, wie zuerst vermutet wurde. Ein eigenständiges Windows 12 ist vorerst vom Tisch, denn Davuluri bestätigte die Absage nur wenige Tage vor der Build 2026 direkt am Hardware-Teaser.

Angestachelt hatte den Hype eine abgestimmte Kampagne: Die offiziellen Konten von Windows und Nvidia veröffentlichten zeitgleich den Slogan 'Eine neue Ära des PCs'. Daraufhin sind auch Arm und Mediatek nachgezogen. Die mitgelieferten Koordinaten verweisen entsprechend auf das Taipei Music Center, den Ort der Keynote von Nvidia. Als ARM-Superchips für Consumer-Geräte gemeint sind.

Diese entstammen einer Kooperation von Nvidia und MediaTek, basieren auf der ARM64v8-Architektur und sollen unter Windows 11 on ARM laufen. Das Herzstück dieser 'neuen PC-Ära' ist der Nvidia N1X, ein ARM-Prozessor mit bis zu 20 ARM-Prozessorkernen, bis zu 128 GiB LPDDR5X-8000 und einer Blackwell-GPU mit bis zu 6.144 FP32-Shadereinheiten, was dem Ausbau einer Nvidia Geforce RTX 5070 entspricht.

Das alles soll in einem neuen 'Superchip' kombiniert werden, dessen Fundament der Nvidia N1X dient neben einem Dell XPS 13 offenbar auch eigene Surface-Hardware. Dafür spricht, dass Microsoft-Manager Marcus Ash kurz nach der Slogan-Welle den Surface-Produktverantwortlichen Andrew Hill ins Spiel brachte. Da Surface-Geräte nicht für Spiele bekannt sind, wird die 'neue PC-Ära' voraussichtlich primär auf agentische KI-Workloads abzielen.

Statt eines neuen Betriebssystems rückt Microsoft die KI in den Vordergrund und arbeitet reportedly an einer gebündelten KI-App mit dem autonomen Agenten 'Scout'. Laut dem Slogan 'Eine neue Ära des PCs' war in den vergangenen Tagen omnipräsent. Bis dahin polierte Microsoft Windows 11 weiter auf: Der Konzern aus Redmond stellt Kernanwendungen auf natives WinUI 3 um und tauscht veraltete Dialoge aus, um die Basis für lokale KI-Workflows zu schaffen.

Von einer Abkehr von der KI-Integration in Windows 11 kann, anders als immer wieder propagiert, nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil: Das Zeitalter des Ein konkreter Termin für Windows 12 existiert nicht. Microsoft hat eine neue Version vorerst ausgeschlossen und konzentriert sich auf Windows 11. Der Nvidia N1X ist ein ARM-SoC mit Blackwell-Grafik.

Geleakte Daten nennen 20 CPU-Kerne, 6.144 CUDA-Kerne und bis zu 128 GiB LPDDR5X. Die PCGH-Redaktion freut sich schon über Ihre Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Sollten Sie hingegen noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einer Registrierung auf unserer Seite auf. PC Games Hardware als hinterlegter Quelle bietet unabhängige Tests, Analysen und Kaufberatung direkt in Ihrem Überblick





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