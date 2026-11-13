Microsoft-Ausfall: Kunden haben Anspruch auf Schadensersatz

Nach dem globalen Microsoft-Serviceausfall fragen sich Nutzer, ob eine Rückerstattung rechtlich möglich ist. Experten erklären die Ansprüche nach BGB bei digitaler Ausfallzeit.

Ein schwerwiegender technischer Zwischenfall hat die digitale Infrastruktur globaler Nutzer lahmgelegt. Microsoft verzeichnete einen weltweiten IT-Ausfall, der die Dienste Outlook, Teams und Copilot betraf. Unternehmen und private Verbraucher waren nicht in der Lage, zu arbeiten. E-Mails blieben ungeöffnet, und Termine platzen aufgrund der Kommunikationslähmung. Die Störung erstreckte sich auf 74 Länder und Gebiete. Die Internetplattform Downdetector registrierte zeitweise rund 130.000 Meldeungen allein für Outlook.

Rechtliche Ansprüche bei digitalen Dienstleistungen

Die zentrale Frage betrifft die finanzielle Entschädigung der Kunden. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schützt Verbraucher ausdrücklich bei mangelhaften digitalen Dienstleistungen. Microsoft-Kunden können den Abo-Preis anteilig mindern, wenn die Leistung nicht erbracht wird. Ein konkretes Rechenbeispiel verdeutlicht den Anspruch. Nutzer von Microsoft 365 Personal zahlen monatlich 10 Euro. Für einen kompletten Ausfallstag beträgt die Kürzung rechnerisch 33 Cent. Bei zwei Tagen Ausfall fallen 66 Cent an. Drei Tage Ausfall führen zu einer Minderung von 99 Cent.

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Expertise zur Durchsetzung der Forderungen

BILD-Rechtsanwältin Nicole Mutschke rät dazu, längere Ausfälle nicht hinzunehmen. Verbraucher können einen Teil des Abopreises zurückverlangen. Die Rechtsanwältin betont, dass der Schaden nicht auf den Abo-Preis beschränkt ist. Wenn durch die Störung weitere finanzielle Schäden entstehen, stehen Schadensersatzforderungen im Raum. Diese Forderungen können den ursprünglichen Abopreis deutlich übersteigen. Die Anwaltin bestätigt, dass aktive Durchsetzung notwendig ist.

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Konkrete Szenarien für Ersatzforderungen

Ein Kunde wartet auf ein Angebot. Wegen des Outlook-Ausfalls kann es nicht rechtzeitig verschickt werden. Der Auftrag über 2500 Euro geht an einen Wettbewerber. Wenn nachgewiesen werden kann, dass der Auftrag bei rechtzeitigem Versand mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zustande gekommen wäre, ist entgangener Gewinn ersatzfähig. Ein anderes Szenario betrifft eine Flugbuchung. Ein Verbraucher erhält per E-Mail die Aufforderung zur Bestätigung einer Buchung innerhalb einer bestimmten Frist. Ausgerechnet während des Microsoft-Ausfalls ist das Outlook-Postfach nicht erreichbar. Die Frist verstreicht, und die Reservierung verfällt. Um ans Ziel zu kommen, kauft der Betroffene kurzfristig ein neues Ticket für 380 Euro statt der ursprünglichen 180 Euro. Die Mehrkosten von 200 Euro könnten als Schadensersatz geltend gemacht werden.

Notwendige Maßnahmen und Beweissicherung

Nutzer müssen kurzfristig einen kostenpflichtigen Ersatzdienst buchen, um arbeitsfähig zu bleiben. Sie beauftragen einen Techniker, um den Ausfall zu umgehen. Solche notwendigen und angemessenen Mehrkosten sind grundsätzlich ersatzfähig. Vor Gericht sind konkrete Beweise entscheidend. Betroffene müssen dokumentieren, dass die Störung direkt zum finanziellen Verlust führte. Die Sammlung von Belegen ist der erste Schritt zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen den Technologiekonzern.