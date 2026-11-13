Microsoft-Ausfall: Outlook, Teams und Copilot weltweit gestört

Ein Microsoft-Ausfall stört seit Donnerstag weltweit Outlook, Teams und Copilot. Unternehmen, Behörden, Gerichte und Schulen melden Probleme.

Der Software-Konzern Microsoft kämpft seit Donnerstag mit einer weltweiten Störung seiner Dienste. Nutzer können Outlook-Postfächer nicht öffnen, E-Mails kommen verspätet an, Teams-Kalender funktionieren nicht und der KI-Assistent Copilot arbeitet fehlerhaft. Betroffen sind Unternehmen, Behörden, Gerichte und Schulen.

Allein in den USA registrierte die Störungsplattform 'Downdetector' auf dem Höhepunkt 138.058 Outlook-Problemmeldungen. Aus 74 Ländern und Regionen gingen insgesamt Störungsmeldungen ein. Seit Stunden arbeiten Techniker von Microsoft daran, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

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Wie der Ausfall bei Exchange Online begann

Der Ausfall begann beim E-Mail-Dienst Exchange Online, den Microsoft später unter der Vorfallnummer EX1550543 als offiziellen Störungsbeginn erfasst. Drei Minuten danach erschien die erste Störungsmeldung für Administratoren, die meldete, dass Nutzer nicht auf ihre Outlook-Postfächer zugreifen konnten.

Microsoft stellte schnell fest, dass Teile der Server stark überlastet waren. Die Techniker starteten betroffene Rechner neu und versuchten, deren Arbeit auf andere Maschinen zu verteilen. Damit weitete sich die Störung aus.

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Aus dem Outlook-Problem wurde eine Großstörung von Microsoft 365. Der Konzern führt den Vorfall unter der Nummer MO1550821. In der ersten zugehörigen Statusmeldung um 19.27 Uhr standen neben Exchange Online auch Teams, SharePoint, der KI-Assistent Copilot und die Sicherheitssoftware Defender XDR auf der Liste möglicherweise betroffener Dienste.

Microsoft prüft Änderungen an Systemeinstellungen

Microsoft stoppte alle geplanten Software-Updates und technischen Änderungen, um eine weitere Verschlechterung der Lage zu verhindern. Gleichzeitig prüfte das Unternehmen, ob eine kürzlich vorgenommene Änderung die Störung ausgelöst haben könnte.

Die Techniker stellten fest, dass nicht der gesamte Datenverkehr ungewöhnlich stark angestiegen war. Stattdessen fielen zahlreiche Server plötzlich aus, wodurch die verbliebenen Rechner überlastet wurden. Viele Server fielen zudem bei automatischen Funktionsprüfungen durch und standen deshalb nicht mehr zur Verfügung.

Um 22.31 Uhr prüfte Microsoft, ob mehrere kürzlich vorgenommene Änderungen an den Systemeinstellungen rückgängig gemacht werden sollten. Kurz vor Mitternacht meldete der Konzern erste Fortschritte, weil einige Server wieder funktionierten. Gerade wiederhergestellte Server fielen jedoch erneut aus, sobald Nutzer wieder auf sie zugriffen.

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Auswirkungen auf Nutzer und nächste Schritte

Für Nutzer bedeutet die Störung, dass E-Mails, Kalender und Besprechungen in Teams zeitweise nicht verlässlich funktionieren. Unternehmen, Behörden, Gerichte und Schulen sind vom Ausfall betroffen, weil sie auf diese Dienste im Alltag angewiesen sind.

Microsoft konnte den Fehler inzwischen genauer eingrenzen. Der überlastete Prozess ist für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig, weshalb die betroffenen Server keine neuen Verbindungen herstellen konnten. Eine kürzlich vorgenommene Änderung an den Netzwerkeinstellungen fällt zeitlich mit dem Beginn des Ausfalls zusammen, ob sie das Chaos tatsächlich ausgelöst hat, ist laut Microsoft jedoch noch unklar.

Eine weitere Reparaturmaßnahme brachte nicht den erhofften Erfolg. Zusätzliche Rechner sollen Entlastung schaffen, doch einige Maschinen übernehmen die vorgesehenen Änderungen an ihren Netzwerkeinstellungen nicht. Microsoft plant nun, bestimmte Verbindungen zu begrenzen und andere auf funktionierende Server umzuleiten. Neue Lösungen werden zunächst auf abgeschirmten Systemen getestet.