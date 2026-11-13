Microsoft-Ausfall: Rechtliche Pflichten und Arbeitszeit bei IT-Störungen

Rechtliche Einordnung bei Microsoft-Ausfall: Müssen Mitarbeiter weiterarbeiten? Experten klären Fragen zu Homeoffice, Privat-E-Mail und Datenschutz für deutsche Arbeitnehmer.

Vor dem Hintergrund eines weltweiten Mega-Ausfalls der Microsoft -Infrastruktur stehen Unternehmen und Beschäftigte vor massiven Herausforderungen. Die komplette Stilllegung von E-Mail-Diensten, Videokonferenzen und Abspracheplattformen führt weltweit zu erheblichen Arbeitsproblemen, die auch deutsche Firmen direkt betreffen. Viele Arbeitnehmer fragen sich in dieser Situation spontan, ob ein sofortiger Feierabend rechtlich zulässig ist, da keine funktionierende Kommunikation mehr möglich erscheint.

Arbeitspflicht trotz technischem Systemausfall

Die aktuelle Störung zwingt Arbeitnehmer nicht automatisch dazu, die Arbeit niederzulegen und nach Hause zu gehen. Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Köln rät dazu, die bestehende Arbeitspflicht auch bei Ausfällen von IT-Systemen strikt einzuhalten. Beschäftigte sind verpflichtet, alle verbleibenden Aufgaben zu erledigen, die unabhängig von den ausgefallenen digitalen Kanälen durchgeführt werden können.

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Falls tatsächlich gar keine alternativen Arbeitsschritte mehr möglich sind, müssen Mitarbeiter dennoch arbeitsbereit am Arbeitsplatz verbleiben. Die rechtliche Logik dahinter besteht darin, dass der Ausfall meist nur vorübergehend ist und die Systeme unvorhersehbar wieder verfügbar werden können. Wer einfach das Unternehmen verlässt, handelt möglicherweise im Widerstreit mit den eigenen arbeitsvertraglichen Pflichten.

Homeoffice-Regelungen und Rückholrechte

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Rückkehr ins Büro, wenn das Homeoffice ausfällt. Ein Chef darf Beschäftigte nicht einfach so zurück ins Büro beordern, wenn eine regelmäßige Homeoffice-Nutzung vereinbart wurde. Entscheidend ist dabei der genaute Wortlaut des jeweiligen Arbeitsvertrags oder der Homeoffice-Vereinbarung. Solche Vereinbarungen enthalten oft ein sogenanntes Rückholrecht, das dem Arbeitgeber gestattet, Mitarbeiter bei betrieblichen Notwendigkeiten zurückzuholen.

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Fehlt eine solche spezifische Klausel im Vertrag, ist eine einseitige Anweisung des Arbeitgebers zur Büro-Rückkehr rechtswidrig. Die aktuelle IT-Krise ändert nichts an der ursprünglichen Vereinbarung über den Arbeitsort. Arbeitgeber müssen sich an die getroffenen Absprachen halten und können diese nicht ad hoc aufgrund technischer Pannen einseitig auflösen.

Problematik privater Kommunikationsmittel

Viele Betroffene versuchen currently, über private E-Mail-Konten oder Messenger-Dienste wie WhatsApp zu kommunizieren, um den Ausfall von Outlook und Teams zu umgehen. Hier warnt der Kölner Fachanwalt vor erheblichen Risiken durch bestehende IT-Policies und Betriebsvereinbarungen. In vielen Unternehmen gelten strenge Regeln, welche Kommunikationswege für geschäftliche Zwecke erlaubt sind.

Eine eigenmächtige Nutzung privater Kanäle kann zu Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften führen, insbesondere wenn Firmendaten über unsichere, nicht genehmigte Endgeräte geleitet werden. Arbeitnehmer dürfen nicht einfach eigene Ersatzlösungen organisieren, die gegen Firmenvorgaben verstoßen. Der Arbeitgeber trägt die alleinige Verantwortung für die Bereitstellung geeigneter Arbeits- und Betriebsmittel.

Zuständigkeit des Arbeitgebers bei Ausfällen

Letztlich liegt es in der Verantwortung des Arbeitgebers, funktionierende Arbeitsmittel bereitzustellen. Dazu gehören auch die Software-Infrastrukturen wie Microsoft-Dienste, die für die tägliche Zusammenarbeit unverzichtbar sind. Wenn diese ausfallen, ist es nicht Aufgabe der Mitarbeiter, selbstständig rechtswidrige oder riskante Alternativen zu finden.

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Beschäftigte sollten daher zunächst prüfen, welche Kommunikationswege explizit erlaubt sind, bevor sie auf private Mittel zurückgreifen. Im Zweifel gilt: Arbeitsbereitschaft am vereinbarten Ort wahren und auf die Behebung des IT-Ausfalls warten, anstatt selbstständig Risiken einzugehen oder die Arbeit einfach zu unterbrechen.