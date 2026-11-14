Microsoft-Ausfall: Teams, Outlook und Copilot nach Kettenreaktion wieder verfügbar

Microsoft stellt Dienste nach Serverausfall wieder her. Millionen Nutzer waren betroffen. Ein Netzwerkfehler löste Kettenreaktion aus, die 35 Stunden dauerte. Details zum Zeitplan und zu den Folgen.

Am Samstagmorgen um 7.09 Uhr bestätigte Microsoft, dass die Dienste Outlook, Teams und Copilot nach einem massive Störung wieder vollumfänglich funktionieren. Der Vorfall hatte weltweit Millionen von Nutzern daran gehindert, produktiv zu arbeiten oder sich über die Plattformen auszutauschen. Ursprünglich waren die Server am Donnerstagabend um 19.26 Uhr ausgefallen, was zu erheblichen Beeinträchtigungen in der digitalen Kommunikation führte.

Ursache der Störung und technischer Ablauf

Die technischen Probleme begannen nicht mit einem plötzlichen Totalausfall, sondern mit einer schleichenden Überlastung. Ein fehlerhaftes Upgrade der Netzwerk-Kapazitäten fiel zunächst unauffällig auf. Dieser Mangel führte jedoch dazu, dass die Server schrittweise überlastet wurden. Die Systeme brachen daraufhin in einer Kettenreaktion zusammen. Dieser Mechanismus verwandelte ein kleines Problem in eine globale Störung, die die Infrastruktur von Microsoft 365 erheblich belastete.

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Betroffene Dienste und Nutzergruppen

Von der Störung waren sämtliche Kernfunktionen der Microsoft-Produktlinie betroffen. E-Mail-Verkehr über Outlook, der Echtzeit-Austausch in Teams, Kalenderfunktionen und der KI-Assistent Copilot waren nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Die Wiederherstellung verlief nicht synchron für alle Kundengruppen. Privatanwender bei Microsoft 365 konnten bereits um 17.10 Uhr am Freitagabend uneingeschränkt auf die Dienste zugreifen. Unternehmen hingegen mussten länger auf die volle Funktionalität warten.

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Dauer der Unterbrechung und wirtschaftliche Folgen

Für die Unternehmenskunden dauerte die Beeinträchtigung bis zum frühen Samstagmorgen. Insgesamt belief sich die Dauer der gestörten Kommunikation und Arbeit auf exakt 35 Stunden und 43 Minuten. Diese lange Ausfallzeit hat weitreichende Konsequenzen für die globale Produktivität. Millionen von Beschäftigten in verschiedenen Branchen konnten möglicherweise nicht richtig arbeiten, was zu erheblichen Verlusten an Arbeitszeit führte. Der Luft- und Eisenbahnverkehr blieb jedoch direkt von diesem IT-Ausfall unberührt.

Finanzielle Risiken und zukünftige Erwartungen

Die langandauernde Störung birgt nun konkrete finanzielle Risiken für den Technologiekonzern. Es ist möglich, dass Microsoft rund 725 Millionen Euro an Abo-Gebühren für den Ausfalltag an seine Kunden zurückzahlen muss. Diese Summe resultiert aus den vertraglich festgelegten Servicelevel-Agreements für Enterprise-Kunden. Die genaue Höhe der Rückerstattungen hängt von den individuellen Verträgen der betroffenen Unternehmen ab. Die Wiederherstellung der Dienste ist abgeschlossen, doch die Nachbereitung wird Microsoft noch einige Zeit beschäftigen.