Microsoft-Ausfall: Ursprung ist internes Netzwerk-Upgrade

Ein hausgemachtes Technikproblem beim Netzwerk-Upgrade löste den globalen Microsoft-Ausfall aus. Keine Cyberattacke, sondern ein interner Fehler verursachte massive Störungen bei Teams und Copilot. Die Kosten könnten sechs Milliarden Euro betragen.

Der weltweit beobachtete Ausfall von Microsoft -Diensten ist auf ein hausgemachtes technisches Problem zurückzuführen. Ein Upgrade der Netzwerk-Kapazität führte zu der Störung, die am Donnerstag begann und bis Freitag Unternehmen und Verbraucher weltweit ausbremste. Der US-Konzern Microsoft hat bestätigt, dass keine Cyberattacke oder eine außer Kontrolle geratene KI hinter den Vorfällen steckte.

Technische Ursache des Ausfalls

Der Fehler sei schon beim Upgrade entstanden, zunächst aber unbemerkt geblieben. Erst spätere Änderungen am Netzwerk hätten den Fehler sichtbar gemacht, erklärte Microsoft. Dieser interne Konflikt in der Infrastruktur sorgte dafür, dass diverse Dienste nicht mehr wie gewohnt funktionierten und Millionen von Nutzern beeinträchtigt wurden.

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Betroffene Dienste und Nutzer

Bei Teams funktionierten unter anderem das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Auch der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern waren zeitweise gestört. Dazu muss man wissen: Diese Dienste nutzen Unternehmen weltweit - auch in Deutschland. Der Ausfall betraf somit nicht nur Privatpersonen, sondern vor allem auch kritische Infrastrukturen und große Konzerne.

Reaktionen großer Unternehmen

Siemens meldete Verzögerungen in der Kommunikation, Volkswagen Probleme mit Microsoft 365. Bei der Deutschen Bahn, Eon und Telekom gab es Einschränkungen beim E-Mail-Verkehr. Der Bahn-, Strom- und Telekommunikationsbetrieb lief dem Bericht zufolge jedoch weiter. Auch Lufthansa meldete keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Diese Beispiele zeigen die weitreichende, aber unterschiedlich intensive Betroffenheit verschiedener Branchen.

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Wirtschaftliche Folgen und Kosten

Der wirtschaftliche Schaden könnte indes gewaltig sein. Die US-Denkfabrik Anderson Economic Group schätzt die möglichen Verluste auf mehr als sieben Milliarden Dollar, umgerechnet rund 6,3 Milliarden Euro. Millionen Beschäftigte konnten womöglich nicht richtig arbeiten, was die Produktivität in vielen Sektoren deutlich reduzierte. Diese Einschätzung unterstreicht die enorme Bedeutung der betroffenen Software-Plattformen.

Entschädigungsmöglichkeiten

Die Denkfabrik hält zudem für denkbar, dass Microsoft pro Ausfalltag rund 725 Millionen Euro an anteiligen Abo-Gebühren zurückzahlen müsste. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine Modellrechnung und nicht um feststehende Entschädigungen. Es bleibt abzuwarten, wie Microsoft mit diesem Vorfall umgeht und ob es zu finanziellen Kompensationen für betroffene Kunden kommt.