Der jüngste Microsoft-Ausfall sorgte weltweit für Probleme, die Universität Osnabrück war davon nicht betroffen. Dahinter steckt eine IT-Strategie, für die sich die Uni vor mehr als 20 Jahren entschied.

"Wir haben den Microsoft -Ausfall eigentlich kaum gemerkt", bilanziert Andreas Knaden, Leiter des Rechenzentrums der Universität Osnabrück. Der Grund: Die Hochschule setzt nach eigenen Angaben seit den 2000er-Jahren auf einen Mix aus Open-Source-Anwendungen und kommerzieller Software.

Bei Open Source ist der Quellcode öffentlich zugänglich, die Programme können selbst betrieben und an eigene Bedürfnisse angepasst werden. Die Uni Osnabrück entschied sich bewusst für diesen Weg, da sie zuvor schlechte Erfahrungen mit rein kommerziellen Anwendungen gemacht hat, erklärt Knaden. Inzwischen nutzt die Universität zahlreiche frei verfügbare Alternativen zu kommerziellen Programmen. Für Videokonferenzen kommt beispielsweise"BigBlueButton" zum Einsatz - ein System für virtuellen Unterricht, Online-Kurse und Besprechungen.

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Laut Knaden erfüllt diese Software die Anforderungen der Hochschule ähnlich gut wie kostenpflichtige Angebote. Auch Chat- und Mail-Anwendungen gibt es als Open-Source-Variante. Das bietet demnach mehrere Vorteile. Unter anderem kann die Uni Kosten langfristiger planen, Programme anpassen und selbst entscheiden, wo ihre Daten gespeichert werden.

Im Keller der Uni Osnabrück befindet sich ein eigenes Rechenzentrum. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist das Rechenzentrum der Universität Osnabrück. Hier laufen zahlreiche zentrale Anwendungen auf eigener Hardware. Die Hochschule ist dadurch weniger auf externe Cloud-Anbieter angewiesen, so Knaden.

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Das sei auch für die Forschung wichtig. In der Biologie beispielsweise erzeugten große Mikroskope riesige Datenmengen, die vor Ort verarbeitet werden müssten. Dieser Eigenbetrieb bedeute zusätzlichen Aufwand. Die Uni benötige qualifiziertes Personal, das die Technik betreut, Programme wartet und Systeme absichert.

Viele Unternehmen in Europa hängen laut dem IT-Fachmagazin"Heise" vollständig von Microsoft ab. Ein schneller Wechsel zu Open Source sei allerdings keine realistische Lösung, erklärt"Heise"-Experte Jan Mahn. Neue Programme erforderten Schulungen, technische Anpassungen und zusätzliche Betreuung. Unternehmen sollten daher zunächst prüfen, welche Abläufe von welchen Anbietern abhängig sind und was bei einem Ausfall passieren würde.

Mahn betont, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Die Universität Osnabrück befasst sich schon lange damit. Knaden beschreibt den Unterschied zwischen den Software-Modellen mit einem Vergleich:"Open-Source, das ist Ihr eigenes Haus.

" Software kommerzieller Art sei hingegen mit Miete vergleichbar. "Dann steigt die Miete oder die Rahmenbedingungen verändern sich und das haben Sie nicht so in der Hand", führt Knaden weiter aus. In der Uni Osnabrück haben sie die Schlüssel für ihr digitales Haus also selbst in der Hand und stehen beim nächsten Microsoft-Ausfall nicht vor verschlossener Tür.

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